خصم 6 نقاط من رصيد ليستر لمخالفته قواعد رابطة دوري الأولى

لندن(د ب أ)

تقرر خصم 6 نقاط من رصيد فريق ليستر سيتي بعد ثبوت مخالفته لقواعد الربحية والاستدامة الخاصة برابطة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم لموسم 2023 / 2024.

وأوصت لجنة مستقلة باتخاذ هذا الإجراء، الذي صادق عليه مجلس إدارة رابطة دوري الدرجة الأولى. وتم تشكيل اللجنة بموجب قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في مايو الماضي، بعد أن قضت هيئة تحكيم بإمكانية نقل اختصاص التحقيق في المخالفات المزعومة لقواعد رابطة دوري الدرجة الأولى إلى الدوري الإنجليزي الممتاز عقب صعود ليستر سيتي إلى دوري الأضواء في عام 2024.

وخلصت اللجنة إلى أن ليستر تجاوز الحد الأدنى المحدد للربحية والاستدامة بمقدار 8. 20 مليون جنيه إسترليني خلال فترة التقييم التي امتدت لثلاث سنوات وانتهت في موسم 2023 / 2024.

كما وجدت اللجنة أن ليستر سيتي خالف قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز، لعدم تقديمه حساباته السنوية إلى الرابطة عند طلب ذلك.

من جانبه، أصدر النادي الإنجليزي بياناً، جاء فيه: "يقر ليستر سيتي، بأسف، بقرار اللجنة المستقلة، وسيستغل النادي الوقت المتاح لدراسة الخطوات التالية". أضاف ليستر أن عقوبة خصم النقاط التي أوصت بها اللجنة "لا تزال غير متناسبة ولا تراعي بشكل كاف الظروف المخففة التي تم تقديمها، والتي لا يمكن المبالغة في أهميتها بالنظر لتأثيرها المحتمل على طموحاتنا الرياضية هذا الموسم".

وكان ليستر سيتي تجنب خصم النقاط فيما يتعلق بمزاعم انتهاك قواعد الربحية والاستدامة الخاصة بالدوري الممتاز لموسم 2022 / 2023، وذلك بعد قبول الطعن الذي تقدم به في سبتمبر عام 2024.

وانتهت لجنة الاستئناف في هذه القضية إلى أن اللجنة المستقلة المعينة بموجب قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز لا تملك صلاحية النظر في الأمر، لأنها قضت بأن الفترة المحاسبية لموسم 2022 / 2023 انتهت بعد شهر ويومين من هبوط النادي من الدوري الممتاز.

وأدى خصم النقاط إلى تراجع ليستر سيتي من المركز السابع عشر إلى المركز العشرين في دوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب)، ليصبح رصيد النادي، الواقع في شرق ميدلاندز 32 نقطة.