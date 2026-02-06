السبت 7 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
البعثة الإماراتية ترفع الرصيد إلى 39 ميدالية في «البارالمبية الآسيوية»

6 فبراير 2026 13:52

مسقط (الاتحاد)
واصل منتخبنا الوطني لأصحاب الهمم تعزيز إنجازاته في منافسات دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية «مسقط 2026»، بعدما رفع رصيده الإجمالي إلى 39 ميدالية بواقع 10 ذهبيات و13 فضية و16 برونزية، عقب إضافة 10 ميداليات جديدة خلال المنافسات الأخيرة، في تأكيد على الحضور القوي لرياضيي منتخبنا الوطني في مختلف الألعاب.
وفي منافسات ألعاب القوى، واصل منتخبنا حصد الميداليات، حيث توّج اللاعب سلطان الشامسي بالميدالية الذهبية في دفع الجلة، وأضاف اللاعب عبدالله المسباحي ذهبية رمي القرص، فيما حققت اللاعبة مريم المطروشي ذهبية جديدة في رمي الرمح، لتواصل الرياضة النسائية الإماراتية تألقها على منصات التتويج.
كما أحرز اللاعب أحمد الحوسني الميدالية الفضية في رمي القرص، إلى جانب اللاعبة نورة الكتبي التي نالت فضية دفع الجلة، بينما جاءت الميداليات البرونزية عبر اللاعب مايد اللغواني في دفع الجلة، واللاعب أحمد النقبي في رمي القرص، إضافة إلى اللاعبة مريم الزيودي التي توّجت ببرونزية رمي الرمح.
وفي منافسات البوتشيا، تألقت البطلة رئيسة الفلاسي، بعدما انتزعت الميدالية الذهبية ضمن فئة BC4، مؤكدة قوة الحضور الإماراتي في هذه الرياضة.
وعلى صعيد كرة الطاولة، أضاف اللاعب ثاني الشحي ميدالية جديدة لرصيد منتخبنا الوطني بعد حصوله على الميدالية البرونزية، فيما حقق منتخبنا الوطني لكرة السلة على الكراسي المتحركة فوزاً كبيراً على المنتخب السعودي بنتيجة 57 – 31، في مباراة أظهر خلالها لاعبونا تفوقاً واضحاً وسيطرة على مجريات اللقاء.

