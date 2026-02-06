سباليتي الخسارة أمام أتالانتا لا تعكس الواقع

روما (د ب أ)

اعترف لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لفريق يوفنتوس، بأن فريقه «اتخذ قرارات خاطئة، بينما اتخذ أتالانتا القرارات الصائبة»، وذلك عقب وداع فريقه بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم.

وتلقى يوفنتوس خسارة قاسية صفر/ 3 أمام مضيفه أتالانتا، أمس، بدور الثمانية لكأس إيطاليا، ليفشل في التأهل للمربع الذهبي في البطولة.

وكان يوفنتوس في قمة مستواه قبل دخوله المباراة في بيرجامو، حيث كان يأمل في مواصلة تفوقه على أتالانتا ببطولة الكأس، بعدما توّج باللقب على حسابه عقب فوزه عليه في نهائي نسختي 2021 و2024.

وقلبت ركلة جزاء مثيرة للجدل حصل عليها أتالانتا مجرى المباراة، حيث رصدت تقنية الفيديو المساعد (فار) لمسة يد ضد جليسون بريمر، الذي حاول إبعاد عرضية إيدرسون، في موقف لم يلاحظه حتى لاعبو أتالانتا.

وسجل جيانلوكا سكاماكا ركلة الجزاء، ثم مع إشراك يوفنتوس للاعبين الجديدين جيريمي بوجا وإميل هولم، كان لأتالانتا بدلاء حاسمون، حيث سجل كمال الدين سليمانا وماريو باساليتش الهدفين الثاني والثالث لأصحاب الأرض.

وصرح سباليتي لشبكة «سبورت ميدياست» عقب اللقاء: «لقد كانوا أفضل منّا في اللحظات الحاسمة من المباراة. عندما تعلق على هزيمة بنتيجة صفر/ 3، فإنك لا تجد الكثير لتقوله. نهنئ أتالانتا ومدربه، إنه فريق قوي البنية ويقدم كرة قدم رائعة». أضاف سباليتي: «اتخذنا قرارات خاطئة عندما اشتدت المنافسة. هناك لحظات تتحرك فيها الكرة بشكل عشوائي، وتعتمد بشكل كبير على الإحصائيات، ولكن عندما تشتد المنافسة، ينبغي عليك اتخاذ القرارات الصحيحة، وبسرعة ودقة. في تلك اللحظات، اتخذنا قرارات خاطئة، بينما اتخذوا هم القرارات الصحيحة».

وشدد المدرب المخضرم: «يبدو أننا نفتقر إلى تلك الشراسة والتركيز الذهني في اللحظات الحاسمة. هذا يحدث كثيراً هذا الموسم».

وبالنظر إلى عمق قائمة الفريق، فقد كان من المتوقع أن تتيح خيارات يوفنتوس البديلة رفع مستوى أدائهم في الشوط الثاني، لكن بدلاً من ذلك، كان لأتالانتا تأثير كبير بفضل بدلائهم.

وأشار سباليتي: «يعتمد رفع المستوى أيضاً على طريقة تدريب الفريق ككل. لدينا بعض نقاط الضعف، كما هو الحال في العديد من الفرق، لكنني أشعر بأننا فريق واحد. نحتاج فقط لإدراك تلك اللحظات الحاسمة في المباراة، لأنه إذا نظرنا إلى عدد الفرص التي أتيحت لنا، فإن النتيجة تبدو وكأنها لا تعكس الواقع».

وأضاف: «خسرنا صفر/ 3، لذا يبدو من الغريب القول إن اللاعبين بذلوا جهداً كبيراً وقدموا أداءً جيداً. ما لم يعجبني هو أننا في الدقائق الأخيرة تشتتنا وحاولنا إيجاد ثغرة فردية، مما أدى إلى فقداننا التنظيم والتماسك».

وتم الطلب من سباليتي بأن يكون صريحاً بشأن رأيه في لمسة اليد التي تسببت في احتساب ركلة الجزاء، ضد فريقه، لكنه لم يجب، حيث قال مبتسماً: «إنها ركلة جزاء لأنها لمست يد جليسون بريمر. أنا مهتم بأمور أخرى، لديّ عمل مختلف».

وشدد مدرب يوفنتوس في ختام حديثه «أصعب مهمة بالنسبة لي هي إقناع اللاعبين بما حدث بالفعل في المباراة، وليس بما تظهره النتيجة. يتعين عليهم أن يروا حقيقة أدائهم».