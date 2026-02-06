السبت 7 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بالادينو: أستمتع بالمباريات المفتوحة أمام يوفنتوس

بالادينو: أستمتع بالمباريات المفتوحة أمام يوفنتوس
6 فبراير 2026 14:08

روما (د ب أ)
استمتع رافاييل بالادينو، المدير الفني لفريق أتالانتا، بليلة ساحرة مع فريقه، عقب فوزه الكبير 3/ صفر على ضيفه يوفنتوس، في دور الثمانية لبطولة كأس إيطاليا لكرة القدم، ليصعد للمربع الذهبي للمسابقة.
وكانت الأجواء في بيرجامو مميزة، إذ يجمع أتالانتا تاريخاً مع يوفنتوس بكأس إيطاليا، حيث خسر الفريق النهائي أمام نادي «السيدة العجوز» في عامي 2021 و2024، كما لدى بالادينو سجلاً جيداً أيضاً أمام يوفنتوس، بعدما تغلب على الفريق الأبيض والأسود في أول مباراة له كمدرب لفريق مونزا. وحافظ أتالانتا بهذا الفوز على تفوقه أمام يوفنتوس في الفترة الأخيرة، إذ لم يخسر في آخر4 مواجهات جرت بينهما بواقع انتصارين وتعادلين.
وقال بالادينو عقب المباراة في تصريحات إعلامية: «أستمتع بهذه المباريات المفتوحة. هذا صحيح، لا يمكنني إنكار ذلك». أضاف لاعب يوفنتوس السابق في تصريحاته، التي أدلى بها لمحطة «سبورت ميدياست»: «أنا سعيد للغاية، وأشكر اللاعبين والنادي وجماهيرنا الرائعة، ونهدي هذا الفوز لهم، فقد كان الملعب بمثابة مرجل من الحماس والإلهام. لقد كانت أمسية مثالية، ليلة ساحرة، فنحن نطمح للوصول إلى النهائي في هذه البطولة».
أوضح بالادينو «نحن نظهر ثباتاً في أدائنا، وقد دخل البدلاء بروح معنوية عالية، مما صنع الفارق. أثق تماماً في جميع هؤلاء اللاعبين، وهذا ما يسعدني».
ورغم أن يوفنتوس ربما حظي بفرص تهديفية أكثر بشكل عام، فإن أتالانتا كان الأكثر فعالية هذه المرة، حيث أشار بالادينو: «كنا حاسمين عندما كان ذلك ضرورياً، ودافعنا ببسالة عندما كان ذلك مطلوباً أيضاً».
وتابع: «لقد أعجبت بقوة وجودة يوفنتوس، في مواجهة أحد أفضل المدربين في إيطاليا، لوتشيانو سباليتي. لا تنسوا أنهم حققوا العديد من النتائج الإيجابية في الأشهر الأخيرة، مما يجعل هذا الفوز أكثر أهمية بالنسبة لنا».
وشدد بالادينو: «لقد كانت مباراة متكافئة، ولا بد من الاعتراف بأنهم أتيحت لهم فرص للتقدم، لكنني أستمتع عادة بمثل هذه اللقاءات. سألت اللاعبين بين الشوطين إن كانوا يفضلون التراجع قليلاً، لكنهم أصروا على مواصلة الضغط، وهذا ما يسعدني سماعه».
وفي آخر لقاء جمع بين الفريقين في سبتمبر الماضي، كان المدربان إيفان يوريتش وإيجور تيودور يقودان الفريقين خارج المستطيل الأخضر، لكن الكثير تغيّر تحت قيادة بالادينو وسباليتي.
وأكد مدرب أتالانتا: «كنّا بحاجة لاستعادة روح الفريق. إنها مجموعة رائعة من اللاعبين، وهم يبذلون قصارى جهدهم لتحقيق نتائج جيدة في ثلاث بطولات. نعلم أن هذا الشهر صعب للغاية مع التزاماتنا في الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا وكأس إيطاليا».

أخبار ذات صلة
سباليتي الخسارة أمام أتالانتا لا تعكس الواقع
إنتر للابتعاد بصدارة الدوري الإيطالي في غياب ميلان
يوفنتوس
أتالانتا
كأس إيطاليا
آخر الأخبار
«أيام الشارقة التراثية» تنطلق بالحمرية
الترفيه
«أيام الشارقة التراثية» تنطلق بالحمرية
اليوم 11:56
«غنتوت» يعود من مواجهة «الذئاب» في «ذهبية البولو» بالفوز الثمين
الرياضة
«غنتوت» يعود من مواجهة «الذئاب» في «ذهبية البولو» بالفوز الثمين
اليوم 11:55
عودة مذهلة تقود سيلتكس للفوز على هيت في «السلة الأميركي»
الرياضة
عودة مذهلة تقود سيلتكس للفوز على هيت في «السلة الأميركي»
اليوم 11:52
قتلى إثر انفجار بمصنع شركة للتكنولوجيا الحيوية شمال الصين
الأخبار العالمية
قتلى إثر انفجار بمصنع شركة للتكنولوجيا الحيوية شمال الصين
اليوم 11:51
الإمارات تُرسِّخ مكانتها كمحور عالمي لسلاسل الإمداد وتدعم الأمن الغذائي إقليمياً ودولياً
علوم الدار
الإمارات تُرسِّخ مكانتها كمحور عالمي لسلاسل الإمداد وتدعم الأمن الغذائي إقليمياً ودولياً
اليوم 11:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©