سيميوني يشيد بفوز أتلتيكو على بيتيس

مدريد (د ب أ)

أعرب دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، عن فرحته العارمة بعد فوز فريقه الكاسح على مضيفه ريال بيتيس، وصعوده للدور قبل النهائي في بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، فيما أشاد في الوقت ذاته -بشكل خاص- بمستوى نجم الفريق الجديد النيجيري أديمولا لوكمان.

وأكمل أتلتيكو عقد الصاعدين لقبل نهائي كأس ملك إسبانيا، عقب انتصاره الساحق 5/ صفر على بيتيس، أمس، في ختام مباريات دور الثمانية للمسابقة.

وعندما سئل عما إذا كان لوكمان سيحتاج إلى فترة تأقلم داخل صفوف الفريق، أجاب سيميوني: «إنه لاعب كبير، يبلغ 28 عاماً. لقد جاء ليساعدنا، ونأمل أن نساعده أيضاً ليواصل التطور. لديه مهارات مختلفة عن اللاعبين الموجودين لدينا، وسيسهم في تحسين أدائنا».

وأضاف سيميوني في تصريحات صحفية عقب اللقاء «لعب الفريق بشكل ممتاز. بدأ بيتيس المباراة بقوة، لكن هدفنا من ركلة ثابتة منحنا الثقة في أدائنا. وبفضل العمل الجاد واللعب الجيد، تمكّنا من الحفاظ على هذا المستوى في الشوط الأول».

أوضح المدرب الأرجنتيني: «لقد كانت هناك أمور مهمة. خاض الفريق مباريات صعبة، والهدف وضعنا في موقف أفضل. في الشوط الثاني، واصلنا اللعب بنوايا أفضل. لن نتوقف. نحتاج إلى الراحة سريعاً لأننا سنلعب يوم الأحد بالدوري الإسباني».

وتحدث سيميوني عن التغييرات التكتيكية، حيث قال: «لا نلتزم بأسلوب لعب واحد. الفريق مستعد للعب بطرق مختلفة، وهذا ما نسعى إليه».

وفيما يتعلق بإصابة بابلو باريوس، لاعب الفريق، صرح مدرب أتلتيكو «إنه لاعب أساسي في خط الوسط. إنه عنصر هام للغاية بالنسبة لنا. نحاول الاعتناء به قدر الإمكان، لكنه أصيب اليوم، وسيكون هناك مكان لزميل آخر قادر على تقديم أفضل ما لديه».

وتطرق سيميوني للحديث عن غياب مواطنه خوليان ألفاريز عن اللقاء بسبب إصابته بعدوى فيروسية، حيث قال: «لقد مر بليلة سيئة، وصباح صعب، جاء وكان يريد أن يكون حاضراً في المباراة، لكننا أدركنا أنه ليس من الجيد إشراكه لأن الجهد المبذول لن يكون جيدا لحالته».

وكانت أندية برشلونة وأتلتيك بلباو وريال سوسييداد، حسمت تأهلها أيضاً للمربع الذهبي في البطولة العريقة، عقب فوزها على ألباسيتي وفالنسيا وديبورتيفو ألافيس في دور الثمانية على الترتيب.

ويعود أتلتيكو لمواجهة بيتيس مجدداً، ولكن في العاصمة مدريد، بعد غد الأحد، ضمن منافسات المرحلة الـ23 للمسابقة، حيث يحتل فريق سيميوني المركز الثالث برصيد 45 نقطة، بفارق 10 نقاط أمام بيتيس، صاحب المركز الخامس.