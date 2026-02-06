دورتموند يتجرأ على حلم مقارعة بايرن «المتعثر»

برلين (أ ف ب)

في غضون مرحلتين فقط، تجرأ بوروسيا دورتموند على الحلم بلقب اعتبر في وقت سابق في جعبة بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني، عقب نجاحه في تقليص الفارق إلى ست نقاط فقط مع حلول المرحلة الحادية والعشرين.

وبعدما حقق بايرن أفضل بداية موسم في تاريخ الدوري، بدا التتويج باللقب مسألة وقت لا أكثر، لكن خسارته المفاجئة على أرضه أمام أوجسبورج 1-2، في أول هزيمة له في «بوندسليجا» منذ 10 أشهر، وتعادله مع هامبورج 2-2 السبت الماضي، سمحتا لدورتموند بقيادة مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش بالاقتراب أكثر.

ويلعب دورتموند ضد فولفسبورج المتعثر السبت، قبل يوم واحد من استضافة بايرن لمنافسه هوفنهايم المتألق.

وسيتمكن دورتموند من تقليص الفارق إلى ثلاث نقاط فقط مع بايرن، وذلك على الأقل لمدة 24 ساعة، في حال فوزه على فولفسبورغ، ما سيزيد الضغوطات على العملاق البافاري الذي ينافس على ثلاثة ألقاب هذا الموسم.

كما يتحضر دورتموند الذي حصد 45 نقطة من 20 مباراة، وهو أعلى رصيد له في هذه المرحلة في هذه الفترة من الموسم منذ 2018-2019، لاستضافة بايرن في «الكلاسيكو» التقليدي في أواخر فبراير في مواجهة تزداد أهميتها على درع الدوري.

قال كوفاتش مدرب الفريق «الأصفر والأسود»، إن دورتموند بحاجة إلى التركيز على التحكم في أدائه قدر الإمكان.

وأضاف متحدثاً عن المواجهة المنتظرة مع بايرن «بإمكاننا تحديد مصيرنا بأنفسنا من خلال ضمان عدم تمكن الآخرين من اللحاق بنا. لا يمكننا التحكم في مصير الآخرين».

وتابع «نتأخر بفارق ست نقاط، ولن نلعب ضد بايرن ميونيخ إلّا مرة واحدة. لكن إذا كان هناك ما هو أهم على المحك، فكونوا على يقين أننا سنبذل قصارى جهدنا».

وجاءت الخسارة الوحيدة التي مُني بها دورتموند هذا الموسم في «بوندسليجا» على أرض بايرن بالذات بنتيجة 1-2 في المرحلة السابعة، حيث أتيحت للضيوف عدة فرص لخطف نقطة على الأقل.

وسيكون رجال المدرب الكرواتي أقرب بكثير إلى العملاق البافاري إذا حافظوا على تقدمهم حتى صافرة نهاية المباريات، حيث أهدر وصيف دوري أبطال أوروبا 2024 في الدوري عشر نقاط بعدما كان متقدماً في آخر 20 دقيقة.

وفي فوزه على أرضه أمام هايدنهايم متذيّل الترتيب 3-2 في المرحلة الماضية، تأخر دورتموند في النتيجة وكان من الممكن أن يفرّط في النقاط في الدقائق الأخيرة.

أمام سانت باولي صاحب المركز قبل الأخير في يناير، تقدَّم دورتموند بهدفين، لكنه احتاج إلى ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع لانتزاع النقاط الثلاث.

أردف كوفاتش قائلاً: «كمدرب، لا يمكنني التركيز على النتيجة، بل أركز على المباراة نفسها».

وتشير الأرقام إلى أنه في 34 مباراة، أي في موسم كامل من الدوري، منذ تولي كوفاتش تدريب دورتموند، حصد النادي 73 نقطة وهو ما كان كافياً للفوز باللقب في موسم 2022-2023.

ويلعب بايرن بمواجهة هوفنهايم الذي تفادى الهبوط إلى الدرجة الثانية في الموسم الماضي، لكنه أعاد ترتيب صفوفه وحقق نتائج رائعة هذا الموسم سمحت له بالارتقاء إلى المركز الثالث برصيد 42 نقطة.

ويعوّل بايرن على مهاجمه الإنجليزي هاري كين الذي يتربع على صدارة هدافي الدوري برصيد 22 هدفاً، متساوياً مع كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد الإسباني في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، مع العلم أن الفرنسي لعب مباراة أكثر.

فاز هوفنهايم في 11 مباراة من مبارياته الـ14 الأخيرة في الدوري، ضمن سلسلة لم يذق خلالها طعم الهزيمة سوى مرة واحدة.

ويبرز في صفوف هوفنهايم لاعب الوسط المخضرم جريشا بروميل (31 عاماً) الذي يدين له الفريق بصعوده المذهل من منطقة الهبوط إلى المركز الثالث هذا الموسم.

شارك بروميل في جميع مباريات هوفنهايم العشرين في الدوري هذا الموسم، مسجلاً ستة أهداف ومقدماً تمريرتين حاسمتين.

قدّم اللاعب البالغ 31 عاماً أداءً مميزاً، ما جعله مرشحاً قوياً للانضمام إلى المنتخب الألماني في كأس العالم 2026، لكنه صرّح بأنه «لا يفكر في المستقبل البعيد».

في حديثه مع موقع الدوري الألماني الجمعة، قال بروميل إن بايرن ميونيخ، منافسه في مباراة الأحد «في مستوى مختلف تماماً»، مضيفاً: «الأهم هو أننا نؤمن بأنفسنا وبقدرتنا على تحقيق نتيجة إيجابية».