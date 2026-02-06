نخبة الخيول تغازل التاريخ في كأس أبوظبي الذهبي

عصام السيد (أبوظبي)

ينظم مضمار أبوظبي للسباق غداً أول نسخة لكأس أبوظبي الذهبي للخيول المهجنة الأصيلة «قوائم» لمسافة 1600 متر، البالغ قيمة جوائزه المالية مليون دولار أميركي برعاية «شركة أدنوك»، ويعد أحد أكثر سباقات الخيول المهجنة قيمة في العالم، وهو ما يعزّز من مكانة أبوظبي كمركز عالمي في مجال الفروسية.

ويمثّل كأس أبوظبي الذهبي محطة هامة في مسيرة سباقات الخيل المهجنة الأصيلة في دولة الإمارات، حيث يجمع هذا السباق المرموق بين منافسة عالمية المستوى، وضيافة راقية، وأجواء تليق بإحدى أبرز ليالي السباقات في المنطقة.

وخصص السباق لخيول شمال وجنوب الكرة الأرضية من عمر 4 سنوات فما فوق، وعمر 3 سنوات، والوزن 57.0 كجم، والسماح بـ2.0 كجم للأفراس والمهرات، حيث تبحث الخيول المشاركة مع فرسانها كتابة التاريخ في أول نسخة في صراع القوة والتحدي.

ويتقدم قائمة أقوى المرشحين للقب جواد جودلفين «أوموري سيتي»، و«فولك فيستيفال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، و«قدوة» و«ملجوم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، إلى جانب «دايبتيس».

ويمثل خيول السعودية «جونكويل»، و«ويسترن رايتر»، فيما يمثل خيول قطر «دارك تروبر» الفائز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول المهجنة الأصيلة، وهناك «كومانشي بريف»، و«شيكاغو كريتيك» ويمثلان الخيول الأيرلندية.

ويمثل الخيول البريطانية «كراون بورد»، و«فافورتينو»، ومن الخيول المحلية «أندرياس فيزاليوس»، ويمثل خيول اليابان «ستراوس»، فيما يمثل الخيول الفرنسية «تمبلر»، إلى جانب «ويتنس ستاند».

وسيتم تتويج الفائز بكأس مصممة خصيصاً للحدث من دار «جيرارد» البريطانية العريقة، أقدم دار جواهر في العالم، والتي اشتهرت بصناعة أبرز الكؤوس الرياضية العالمية، وقد استُلهم تصميم الكأس من التراث الإماراتي، متضمناً رمزية شجرة الغاف ونقوش «السدو» التقليدية وعناصر الفروسية الأصيلة.

وسيحصل الفائز بالمركز الأول على حصته من إجمالي الجوائز المالية البالغة مليون دولار أميركي، إضافة إلى ضمان مقعد تلقائي في سباق «أولد فورستر بوربون تيرف كلاسيك» من الفئة الأولى، بجوائز مليون دولار أميركي، والذي يقام على مضمار تشيرشل داونز خلال يوم «كنتاكي ديربي»، بما يعزز من المكانة الدولية للسباق.

وتبلغ قيمة إجمالي جوائز السباقات السبعة التي ستقام في أمسية كأس أبوظبي الذهبي 5.7 مليون درهم، من ضمنها سباق واحة ليوا في الشوط الأول لمسافة 1400 متر للخيول العربية الأصيلة عمر أربع سنوات فما فوق «الفئة الثانية»، وجائزته 300 ألف درهم.

وهناك الجولة الأولى للتاج الثلاثي العربي في الشوط الثاني لمسافة 1600 متر، للخيول العربية الأصيلة بعمر أربع سنوات فقط «قوائم»، وجائزته 230 ألف درهم.

وخُصّص الشوط الثالث لمسافة 2200 متر للخيول العربية الأصيلة عمر أربع سنوات فما فوق (تكافؤ) تصنيف من صفر إلى 85، على لقب فخر السلالات النقية وجائزته 66 ألف درهم.

ويقام سباق بطولة العنود الكلاسيكي «الفئة الأولى»، المخصّص للخيول العربية الأصيلة عمر 5 سنوات فما فوق، في الشوط الرابع لمسافة 2200 متر، وجائزته مليون درهم.

ويشهد الشوط الخامس لمسافة 2200 متر، تحدي الخيول المهجنة الأصيلة (تكافؤ) تصنيف من صفر إلى 85، من عمر 4 سنوات فما فوق وللخيول من عمر 3 سنوات، على لقب رويال تيرف كراون وجائزته 66 ألف درهم.

وخُصّص الشوط السادس لمسافة 2400 متر على لقب بطولة أبوظبي للخيول المهجنة الأصيلة (قوائم) شمال وجنوب الكرة الأرضية عمر 4 سنوات فما فوق وللخيول عمر 3 سنوات، وجائزته 380 ألف درهم.

ولا تقتصر أمسية سباق كأس أبوظبي الذهبي على السباقات فقط، حيث يستمتع الضيوف بتجربة راقية في مرافق مضمار أبوظبي للسباق المجددة حديثاً، والتي تضم ضيافة عالمية المستوى في ردهة «هاكاسان» الحائزة على نجمة ميشلان، إلى جانب عروض متنوعة من الأطعمة والمشروبات، وعروض فنية حيّة، ومسابقة «الأكثر أناقة»، وأنشطة عائلية، وحفل ما بعد السباق يحييه منسق موسيقى عالمي، في تجربة تعكس مكانة أبوظبي على خريطة الفعاليات الرياضية العالمية.