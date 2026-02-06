«الإمارات الوطنية للفنون القتالية» تكمل الاستعدادات للنسخة السابعة

دبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، اكتمال الاستعدادات لانطلاق النسخة السابعة من بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة، المقرّر إقامتها غداً وعلي مدار يومين في نادي شباب الأهلي بدبي، بمشاركة واسعة من لاعبي ولاعبات الأندية والأكاديميات من مختلف إمارات الدولة.

وتأتي البطولة ضمن سلسلة البطولات الوطنية التي ينظمها الاتحاد على مدار الموسم، في إطار منظومة تنافسية تتيح قياس الأداء ومتابعة تطور مستويات اللاعبين باستمرار.

وتشهد البطولة مشاركة فئات الأشبال D (10–11 عاماً)، والناشئين C (12–13 عاماً)، والناشئين B (14–15 عاماً)، وفئة الشباب A (16–17 عاماً)، إضافة إلى فئة الكبار (18 عاماً فما فوق)، بما يمنح الأجهزة الفنية في الأندية والأكاديميات فرصة متابعة لاعبيها ضمن مختلف المراحل العمرية، والوقوف على تطور مستوياتهم في إطار تنافسي منظم يعزز مسيرة الإعداد وصقل المواهب.

وقال عبدالله سالم الزعابي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في الاتحاد: "تأتي بطولة الإمارات الوطنية كإحدى المحطات الرئيسية في الموسم، ضمن سلسلة بطولات تمنحنا فرصة متابعة مستويات اللاعبين بشكل عملي ومستمر. هذا الانتظام في إقامة البطولات يساعد على رفع جاهزية اللاعبين، ويمنح الأجهزة الفنية مؤشرات دقيقة لقياس الأداء ومتابعة التطور خلال الموسم."

وأضاف: "تحظى البطولة بحضور أسري لافت، حيث يمنح وجود أولياء الأمور في المدرجات اللاعبين دعماً معنوياً مهماً يعزز ثقتهم بأنفسهم، ويسهم في توفير أجواء إيجابية تنعكس على أدائهم داخل المنافسة."

من جانبه، قال اللاعب علي أحمد من نادي شباب الأهلي دبي، المشارك في فئة الناشئين B وزن تحت 52 كجم: "تمثل بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة فرصة مهمة لنا لاختبار جاهزيتنا، ومواجهة لاعبين من أندية مختلفة. مثل هذه النزالات تساعدنا على تقييم مستوانا والعمل على تطويره، وتمنحنا دافعاً كبيراً لتقديم أفضل ما لدينا."

وتعكس البطولة استمرار النهج المؤسسي في تطوير رياضة الفنون القتالية المختلطة بالدولة، وترسّخ مكانتها كمنصة وطنية لدعم المواهب وصقل مهاراتها.