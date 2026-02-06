«دبي للسلة» يقهر ريال مدريد في «اليوروليج» بالعودة الحاسمة

دبي (الاتحاد)

قدّم فريق دبي لكرة السلة ليلة حماسية لا تُنسى مليئة بالحماس في كوكاكولا أرينا، بعد فوزه على فريق ريال مدريد بنتيجة 93-85، محققاً انتصارين متتاليين على أرضه في الدوري الأوروبي (اليوروليج) خلال 48 ساعة فقط.

وأمام أكثر من 7,000 مشجع ملأوا المدرجات بالحماس والتشجيع المبهر، حول فريق دبي لكرة السلة في تحويل «كوكاكولا أرينا» مجدداً إلى واحدة من أصعب الصالات على الفرق المنافسة، متفوقاً على أحد أكثر الأندية الأوروبية تتويجاً بروح قتالية عالية وإصرار لافت.

لم تكن البداية سهلة على أصحاب الأرض، حيث فرض فريق ريال مدريد سيطرته مبكراً ووسّع الفارق، واضعاً فريق دبي لكرة السلة أمام اختبار حقيقي. ومع مرور الوقت، بدأ إيقاع المباراة يتغير داخل الصالة. سلسلة من التمركزات الدفاعية الحاسمة أعادت الزخم للمباراة، وتعالت معها أصوات الجماهير، ليعود فريق دبي بقوة إلى أجواء اللقاء بروح تنافسية متجددة.

وقلب فريق دبي لكرة السلة مجريات المباراة في الربع الثالث بسلسلة نقاط متتالية أشعلت الأجواء وغيرت مسار اللقاء بالكامل.

ومن تلك اللحظة، لم ينظر أصحاب الأرض إلى الخلف، بتنفيذ ضغط دفاعي، وثقة واضحة على طرفي الملعب، مكنت فريق دبي من حسم المباراة بأسلوب مميز، حيث حُرم ريال مدريد من التسجيل الميداني لفترات طويلة في الربع الأخير.

وقاد دزانان موسى، أول تعاقدات الفريق في الموسم الجديد، الأداء أمام فريقه السابق بمستوى لافت، فيما قدّم كل من ماكينلي رايت، فيليب بيتروشيف ودواين بايكون لحظات حاسمة في توقيت مثالي. كما كان للوافد الجديد برونو كابوكلو تأثير واضح على الجانبين، مساهماً في عودة الفريق، بينما أحكم أليكسا أفراموفيتش السيطرة على إيقاع اللعب ليقود فريق دبي لكرة السلة إلى فوز جديد يؤكد حضوره.

وأشاد المدير الفني لفريق دبي لكرة السلة يوريكا جوليماتش بعقلية الفريق ودور الجماهير قائلاً: "كانت مباراة قوية وذات توتر عالٍ، وفي آخر 15 دقيقة وجدنا إيقاعنا، والجماهير منحتنا دفعة إضافية. ومن الجدير بالذكر أن أمام أحد أفضل فرق الدوري الأوروبي، إنهاء المباراة بهذه الطريقة يعكس شخصيتنا، ونحن نؤمن بقدرتنا على الفوز أمام أي فريق."

ويمثل هذا الفوز محطة جديدة في الموسم الأول لفريق دبي لكرة السلة في الدوري الأوروبي، مؤكداً السمعة المتنامية لكوكاكولا أرينا كواحدة من أصعب الملاعب على الفرق الزائرة.

ومع دخول الموسم مراحله الحاسمة، يزداد الإيمان داخل الملعب، وفي المدرجات، وعلى مستوى المدينة، مع استمرار فريق دبي لكرة السلة في المنافسة بقوة على التأهل إلى مرحلة ما بعد الموسم المنتظم.