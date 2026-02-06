السبت 7 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
كاريك متحمس للقاء فرانك قبل مباراة يونايتد وتوتنهام

كاريك متحمس للقاء فرانك قبل مباراة يونايتد وتوتنهام
6 فبراير 2026 16:57

لندن (د ب أ)
يجد مايكل كاريك، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، نفسه في مواجهة الدنماركي توماس فرانك، مدرب فريق توتنهام هوتسبير، بعد خمسة أشهر فقط من إجراء مقابلة معه.
ويسعى كاريك «44 عاماً» لقيادة يونايتد لمواصلة صحوته وتحقيق فوزه الرابع على التوالي، عندما يستضيف توتنهام، غداً السبت، ضمن منافسات المرحلة الـ25 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وحقق كاريك بداية مثالية منذ تولية مسؤولية تدريب مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم الحالي، حيث قاد الفريق للفوز على أرسنال (المتصدر)، ومانشستر سيتي (الوصيف)، قبل أن يحقق انتصاراً مثيراً 3/ 2 على ضيفه فولهام، يوم الأحد الماضي. ويمثل توتنهام، نادي كاريك السابق، الاختبار التالي، حيث سيتشارك مدرب يونايتد خط التماس في ملعب أولد ترافورد مع توماس فرانك، الذي أجرى معه مقابلة قبل أول مباراة لمدرب توتنهام بدوري أبطال أوروبا.
وقال كاريك مستذكراً مقابلة «أمازون برايم» في سبتمبر الماضي: «نعم، الحياة تتغير بالتأكيد. لقد استمتعت بها حقاً وانسجمنا جيداً. كانت هذه أول مرة التقى به بشكل رسمي، وتحدثنا طويلاً عن أمور كرة القدم بشكل عام».
وأضاف مدرب يونايتد في حديثه، الذي نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، اليوم الجمعة: «تطرق الحديث قليلاً إلى العمليات والأفكار، لكنه كان متعاوناً للغاية. لقد استمتعت باللقاء، لذا سيكون من الرائع رؤيته مجدداً». وتم تعيين فرانك مدرباً لتوتنهام الصيف الماضي بعد نتائجه الجيدة مع فريقه السابق برينتفورد، لكنه تعرض لضغوط شديدة في الفترة الأخيرة، بعد بداية الفريق السيئة في عام 2026.
لكن الأداء شهد تحسناً نسبياً مؤخراً، حيث كان تعادل توتنهام 2/ 2 مع ضيفه مانشستر سيتي الأسبوع الماضي، جزءاً من سلسلة من أربع مباريات دون فوز للفريق اللندني بجميع المسابقات.
وصرح كاريك: «إنهم يمثلون تحدياً حقيقياً. أعتقد أنكم لاحظتم ذلك بوضوح، خاصة الطريقة التي أنهوا بها المباراة الأخيرة». وتابع: «لقد عانوا من إصابات وغيابات متكررة، بالإضافة إلى تغييرات كثيرة في التشكيلة، مما يجعل الأمور أكثر صعوبة وتحدياً من وجهة نظرهم. لكنهم يستعيدون لاعبيهم تدريجياً».
وشدد كاريك «لديهم مهاجمون مميزون يسعون لاختراق خط الدفاع والتقدم للأمام والهجوم على منطقة الجزاء بكثرة. هذا أمر يجب أن نكون على دراية به. إنها مباراة مختلفة قليلاً عما لعبناه في الأسابيع الأخيرة، لكننا نتطلع إليها».
وأوضح: «نحن في وضع جيد، وبذل اللاعبون جهداً كبيراً هذا الأسبوع. دعونا نركز على الحاضر، ولا ندع التفاؤل المفرط يسيطر علينا. المهم هو ما ينتظرنا، لذا فالتحدي كبير، لكننا نتطلع إليه».
وفاز توتنهام في جميع مبارياته الأربع ضد مانشستر يونايتد الموسم الماضي، بما في ذلك نهائي الدوري الأوروبي الحاسم في مايو الماضي، في مدينة بلباو الإسبانية.
يشار إلى أن مانشستر يونايتد يتواجد في المركز الرابع بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، المؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، برصيد 41 نقطة، فيما يقبع توتنهام في المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة.

