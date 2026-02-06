مهاجم الشارقة يعود إلى سيفاسبور التركي

السبت 7 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
6 فبراير 2026 17:02

علي معالي (أبوظبي)
عاد الألباني راي ماناج مهاجم فريق الشارقة السابق إلى الدوري التركي مجدداً، بالانضمام إلى ناديه السابق سيفاسبور، والذي يلعب حالياً بدوري الدرجة الأول، ويحتل بعد مرور 23 جولة المركز الـ14 من أصل 20 فريقاً بالمسابقة، وكان سيفاسبور قد هبط مع نهاية الموسم الماضي من الدوري الممتاز إلى الأولى، ولن يتمكن بطبيعة الحال من العودة هذا الموسم للممتاز لتأخره في الترتيب رصيده حالياً 30 نقطة من 23 مباراة، في المقابل يتصدر المسابقة فريق أمد برصيد 46 نقطة.
وقّع ماناج عقداً مع سيفاسبور لـ3 مواسم ونصف الموسم، بعد فترة قضاها في الشارقة لم تكن إيجابية بالشكل الكافي، حيث تم الاستغناء عن خدمات المهاجم الألباني بعد نصف موسم فقط، لعدم القناعة الكاملة بقوته الهجومية، وكان ميلوش الصربي مدرب الشارقة السابق هو من أصر على التعاقد معه، وقد لعب ماناج من قبل مع سيفاسبور، حيث سجل 34 هدفاً وقدم 7 تمريرات حاسمة في 63 مباراة رسمية.

