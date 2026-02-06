السبت 7 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

528 لاعباً يمثلون 17 دولة في «دولية دبي للكاراتيه»

528 لاعباً يمثلون 17 دولة في «دولية دبي للكاراتيه»
6 فبراير 2026 19:45

أبوظبي (الاتحاد)
تنطلق في الرابعة عصر غد السبت منافسات بطولة دبي الدولية المفتوحة لأكاديميات الكاراتيه، التي تقام برعاية مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع اتحاد الإمارات للكاراتيه، وتستمر فعالياتها على مدى يومين في مسابقتي الكاتا والكوميتيه بمشاركة 528 لاعباً ولاعبة من 17 دولة.
وتم الكشف عن تفاصيل وبرنامج البطولة في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة المنظمة في نادي شباب الأهلي، وأكد جاهزيتها من كافة الوجوه لانطلاقة البطولة، التي تحولت إلى نسخة دولية بعد النجاح منقطع النظير، الذي حققته النسخة الأولى العام الماضي قبل أن تعتمد كبطولة دولية.
حضر المؤتمر أحمد المهري مدير إدارة المواهب الرياضية بمجلس دبي الرياضي، ومحمد عباس المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للكاراتيه، رئيس اللجنة الفنية.
أكد أحمد المهري دعم مجلس دبي الرياضي للبطولة لتوافقها مع استراتيجيته التي تركز على ترسيخ مكانة دبي مركزاً رياضياً عالمياً عبر 4 ركائز رئيسية (المجتمع والفعاليات والأندية والمواهب)، كاشفاً عن وجود أكثر من 3000 مؤسسة رياضية تشتغل في المجال الرياضي بإمارة دبي، من ضمنها 600 أكاديمية رياضية متخصصة في إمارة دبي تتيح 51 لعبة جماعية وفردية.
ووجه محمد عباس الشكر لمجلس دبي الرياضي على رعايته واهتمامه بالمواهب مشيداً بنهجه ودعمه، وبما يتوافق مع استراتيجية الاتحاد الهادفة لاستمرار الكشف عن المواهب لدعم صفوف المنتخبات الوطنية وتمكينها من إحراز الإنجازات للدولة في المحافل الدولية للعبة.

