السبت 7 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

94 لاعبة من 8 دول في «تحدي القوى» بـ«عربية الشارقة»

94 لاعبة من 8 دول في «تحدي القوى» بـ«عربية الشارقة»
6 فبراير 2026 19:00

 
علي معالي (الشارقة)
تنطلق، يوم غد الأحد، على ملاعب نادي الثقة للمعاقين في إمارة الشارقة، منافسات ألعاب القوى ضمن النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026، بمشاركة 94 لاعبة يمثلن 9 أندية من 8 دول عربية، حيث تبدأ المنافسات في الفترة الصباحية وسط توقعات بمنافسات قوية تعكس المستوى الفني المتقدم للبطولة.
وتشارك في منافسات ألعاب القوى: نادي الشارقة الرياضي للمرأة ونادي أبوظبي لألعاب القوى (الإمارات)، نادي الموهوبين والبطل الأولمبي (مصر)، نادي فلسطين (فلسطين)، نادي الفتاة الرياضي نينوى (العراق)، نادي الخليج (السعودية)، نادي القادسية الرياضي (الأردن)، نادي سلوى الصباح الرياضي (الكويت)، ونادي الاتحاد الليبي النسائي الرياضي (ليبيا).
ويتضمن برنامج المنافسات اختصاصات متنوعة، بما يعكس تنوع البرنامج الفني وشموليته، وتقام منافسات ألعاب القوى في ضيافة نادي الثقة للمعاقين، باستثناء مسابقتي إطاحة المطرقة والقفز بالزانة اللتين يستضيفهما مركز الشارقة الأولمبي لرياضة المرأة.
وعُقد الاجتماع الفني للمسابقة اليوم بحضور القيادات الإدارية والفنية وممثلي الاتحادات والوفود المشاركة ولجان التحكيم، حيث تم استعراض الجوانب التنظيمية والفنية كافة، والتأكيد على الالتزام باللوائح والتعليمات المعتمدة لضمان سير المنافسات وفق أعلى المعايير.
وشهد الاجتماع حضور الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة رئيسة لجنة الإشراف والمتابعة، وعبد العزيز العنزي الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، وموزة الشامسي مديرة دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، واليازية السويدي نائب مدير الدورة.
وأكدت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة خلال الاجتماع أن النسخة الحالية تشهد تطوراً نوعياً على المستويين الفني والتنظيمي، مشددة على أهمية الالتزام باللوائح الفنية والتنظيمية بما يعكس المكانة المتقدمة التي بلغتها الدورة.

أخبار ذات صلة
19 كاميرا في ملعب طائرة «عربية السيدات» لضمان تحقيق العدالة
من القدم إلى الطائرة.. مروة خالد تلاحق إنجازاً وصلاوياً مع «عربية السيدات»
دورة الألعاب العربية
عربية السيدات
ألعاب القوى
إمارة الشارقة
آخر الأخبار
«أيام الشارقة التراثية» تنطلق بالحمرية
الترفيه
«أيام الشارقة التراثية» تنطلق بالحمرية
اليوم 11:56
«غنتوت» يعود من مواجهة «الذئاب» في «ذهبية البولو» بالفوز الثمين
الرياضة
«غنتوت» يعود من مواجهة «الذئاب» في «ذهبية البولو» بالفوز الثمين
اليوم 11:55
عودة مذهلة تقود سيلتكس للفوز على هيت في «السلة الأميركي»
الرياضة
عودة مذهلة تقود سيلتكس للفوز على هيت في «السلة الأميركي»
اليوم 11:52
قتلى إثر انفجار بمصنع شركة للتكنولوجيا الحيوية شمال الصين
الأخبار العالمية
قتلى إثر انفجار بمصنع شركة للتكنولوجيا الحيوية شمال الصين
اليوم 11:51
الإمارات تُرسِّخ مكانتها كمحور عالمي لسلاسل الإمداد وتدعم الأمن الغذائي إقليمياً ودولياً
علوم الدار
الإمارات تُرسِّخ مكانتها كمحور عالمي لسلاسل الإمداد وتدعم الأمن الغذائي إقليمياً ودولياً
اليوم 11:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©