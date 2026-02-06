94 لاعبة من 8 دول في «تحدي القوى» بـ«عربية الشارقة»



علي معالي (الشارقة)

تنطلق، يوم غد الأحد، على ملاعب نادي الثقة للمعاقين في إمارة الشارقة، منافسات ألعاب القوى ضمن النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026، بمشاركة 94 لاعبة يمثلن 9 أندية من 8 دول عربية، حيث تبدأ المنافسات في الفترة الصباحية وسط توقعات بمنافسات قوية تعكس المستوى الفني المتقدم للبطولة.

وتشارك في منافسات ألعاب القوى: نادي الشارقة الرياضي للمرأة ونادي أبوظبي لألعاب القوى (الإمارات)، نادي الموهوبين والبطل الأولمبي (مصر)، نادي فلسطين (فلسطين)، نادي الفتاة الرياضي نينوى (العراق)، نادي الخليج (السعودية)، نادي القادسية الرياضي (الأردن)، نادي سلوى الصباح الرياضي (الكويت)، ونادي الاتحاد الليبي النسائي الرياضي (ليبيا).

ويتضمن برنامج المنافسات اختصاصات متنوعة، بما يعكس تنوع البرنامج الفني وشموليته، وتقام منافسات ألعاب القوى في ضيافة نادي الثقة للمعاقين، باستثناء مسابقتي إطاحة المطرقة والقفز بالزانة اللتين يستضيفهما مركز الشارقة الأولمبي لرياضة المرأة.

وعُقد الاجتماع الفني للمسابقة اليوم بحضور القيادات الإدارية والفنية وممثلي الاتحادات والوفود المشاركة ولجان التحكيم، حيث تم استعراض الجوانب التنظيمية والفنية كافة، والتأكيد على الالتزام باللوائح والتعليمات المعتمدة لضمان سير المنافسات وفق أعلى المعايير.

وشهد الاجتماع حضور الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة رئيسة لجنة الإشراف والمتابعة، وعبد العزيز العنزي الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، وموزة الشامسي مديرة دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، واليازية السويدي نائب مدير الدورة.

وأكدت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة خلال الاجتماع أن النسخة الحالية تشهد تطوراً نوعياً على المستويين الفني والتنظيمي، مشددة على أهمية الالتزام باللوائح الفنية والتنظيمية بما يعكس المكانة المتقدمة التي بلغتها الدورة.