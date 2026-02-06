السبت 7 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

عمرو جمال يحرز لقب كأس الشارقة الدولية الـ«26» لقفز الحواجز

عمرو جمال يحرز لقب كأس الشارقة الدولية الـ«26» لقفز الحواجز
6 فبراير 2026 19:30


الشارقة (الاتحاد)
أحرز الفارس المصري عمرو جمال محمد المركز الأول في افتتاحية منافسات بطولة الشارقة الدولية الـ26 لقفز الحواجز التي انطلقت اليوم على الميدان الرملي الخارجي بمركز الشارقة للفروسية وهي أولى منافسات البطولة التي تشتمل على 6 منافسات دولية وتقام خلال 3 أيام ويتزامن معها بطولة دولية من فئة النجمة الواحدة ونهائي خيول القفز الصغيرة بدول المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية ومنافسات دولية تشكل آخر الجولات التأهيلية لفرسان القفز من دول المجموعة السابعة من فئة الشباب والـ«جونيورز» والأشبال حيث سيقام النهائي بدولة قطر في أبريل المقبل.
وجاءت منافسة افتتاحية البطولة بمواصفات الجولة الواحدة برعاية نادي الشارقة للفروسية وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 130 سم على أرضية الميدان الخارجي وتنافس فيها 104 فرسان أكمل الجولة دون خطأ 44 فارساً وحاز الصدارة الفارس المصري عمرو جمال مع الجواد «زازو زد» حيث أنهى الجولة في 51.06 ثانية تقدم بها إلى المركز الأول على حساب الفارس الإماراتي سالم أحمد السويدي على الجواد «دايموند وي» بزمن 52.30 ثانية ما منحه جائزة المركز الثاني ونال جائزة المركز الثالث الفارس البريطاني أليكسندر مكلين والفرس «سي اس اف»توماسكورت زينا«بزمن 53.15 ثانية.
وعلى ميدان مركز الشارقة للفروسية المغطى أقيمت المنافسة التأهيلية الأولى لفئة الفرسان الأشبال من دول المجموعة السابعة برعاية مستشفى الشارقة للخيول وبمواصفات المرحلتين الخاصة وصمم مسارها بحواجز الـ«110»سم وتنافس بها 15 فارساً وفارسة أكمل 6 فرسان المرحلتين دون خطأ وتوّج بجائزة المركز الأول الفارس الشبل السوري زهير الزبيبي مع الفرس «سنو وايت» بزمن المرحلة الثانية 31.72 ثانية وذهبت جائزة المركز الثاني إلى الفارسة البريطانية لافنيا إكسلستون والجواد «كيلارد بي ماين» بزمن المرحلة الثانية 33.04 ثانية ونال جائزة المركز الثالث الفارس الإماراتي الشبل حسان ماجد العواني وأنهى المرحلة الثانية مع الجواد «شارلي براون بزمن 33.28 ثانية.
وبرعاية نادي الشارقة للفروسية أقيمت المنافسة التأهيلية لفئة فرسان الـ«جونيورز» من دول المجموعة السابعة بمواصفات المرحلتين الخاصة وصمم مسارها بحواجز الـ120 سم وتنافس بها 31 فارسا نجح 16 منهم في إكمال المرحلتين دون خطأ وتوّج بجائزة المركز الأول الفارس الإماراتي الناشى صالح مفرج الكربي مع الفرس «اسبريسو» وأنهى المرحلة الثانية في زمن بلغ 33.34 ثانية وذهبت جائزة المركز الثاني إلى المصرية تمارا محمد عبد الحميد برفقة الجواد «دوكترو»وبزمن 34.08 ثانية وتوّج بجائزة المركز الثالث الفارس الإماراتي الناشىء مبخوت عويضة الكربي مع الجواد «دبي» وأكمل المرحلة الثانية في زمن 34.10 ثانية.

