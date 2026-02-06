السبت 7 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«البوانيش» و«التفريس» يرسمان لوحة «ماسترز أبوظبي» في المرفأ

«البوانيش» و«التفريس» يرسمان لوحة «ماسترز أبوظبي» في المرفأ
6 فبراير 2026 20:00


أبوظبي (وام )
تنطلق غداً في مدينة المرفأ بمنطقة الظفرة منافسات سباق صلاحة للبوانيش الشراعية، وسباق التفريس التراثي، ضمن فعاليات «ألعاب الماسترز أبوظبي 2026»، وأعلنت اللجنة المنظمة اكتمال جميع الترتيبات التنظيمية والفنية، واعتماد القوائم النهائية للمشاركين في السباقين، حيث ينطلق سباق صلاحة للبوانيش الشراعية في تمام الساعة الثالثة عصراً، بينما يقام سباق التفريس التراثي عند الساعة الحادية عشرة صباحاً.
وذكرت أن المنافسات ستتواصل بعد غد الأحد، بإقامة بطولة ألعاب الماسترز للغوص التراثي في تمام الساعة التاسعة صباحاً، تليها منافسات سباق جنانة للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً عند الساعة الثالثة عصراً.
كما كشفت عن تتويج الفائزين في جميع المنافسات على مدار يومي السبت والأحد، في ختام كل فعالية، وسط أجواء احتفالية تعكس مكانة المرفأ كوجهة رئيسية للرياضات البحرية التراثية، في مشهد يجسد حضور الرياضات البحرية التراثية في أحد أبرز الأحداث الرياضية العالمية.

أخبار ذات صلة
الرياضة والحياة.. «وجهان لعُملة واحدة» في «ألعاب الماسترز»
الجودو يدشن منافسات «ألعاب الماسترز أبوظبي 2026» في «أرينا مبادلة»
ألعاب الماسترز
ألعاب الماسترز أبوظبي 2026
المرفأ
المحامل الشراعية
التفريس
آخر الأخبار
«أيام الشارقة التراثية» تنطلق بالحمرية
الترفيه
«أيام الشارقة التراثية» تنطلق بالحمرية
اليوم 11:56
«غنتوت» يعود من مواجهة «الذئاب» في «ذهبية البولو» بالفوز الثمين
الرياضة
«غنتوت» يعود من مواجهة «الذئاب» في «ذهبية البولو» بالفوز الثمين
اليوم 11:55
عودة مذهلة تقود سيلتكس للفوز على هيت في «السلة الأميركي»
الرياضة
عودة مذهلة تقود سيلتكس للفوز على هيت في «السلة الأميركي»
اليوم 11:52
قتلى إثر انفجار بمصنع شركة للتكنولوجيا الحيوية شمال الصين
الأخبار العالمية
قتلى إثر انفجار بمصنع شركة للتكنولوجيا الحيوية شمال الصين
اليوم 11:51
الإمارات تُرسِّخ مكانتها كمحور عالمي لسلاسل الإمداد وتدعم الأمن الغذائي إقليمياً ودولياً
علوم الدار
الإمارات تُرسِّخ مكانتها كمحور عالمي لسلاسل الإمداد وتدعم الأمن الغذائي إقليمياً ودولياً
اليوم 11:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©