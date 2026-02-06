خورفكان يعبر الظفرة في مباراة الـ 4 ركلات جزاء



فيصل النقبي (الظفرة)

عاد خورفكان من الظفرة بالنقاط الثلاث مهمة بعد الفوز 3-2 في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على استاد حمدان بن زايد بالظفرة مساء اليوم ضمن مباريات الجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين، ورفع النسور رصيدهم للنقطة 18 في المركز السابع، فيما بقي فرسان الظفرة عند نقاطهم 16 في المركز التاسع.

شهدت المباراة احتساب الحكم عمر آل علي 4 ركلات جزاء بواقع اثنتين لكل فريق.

انتهى الشوط الأول من المواجهة بتقدم خورفكان 2-1، بعدما افتتح البرازيلي إيلتون فيليبي التسجيل مبكراً في الدقيقة 5، قبل أن يعزز المغربي طارق تيسودالي النتيجة بالهدف الثاني من ركلة جزاء عند الدقيقة 25.

وقلّص الظفرة الفارق عبر كريم البركاوي الذي سجل هدف فريقه من ركلة جزاء ثانية في الدقيقة 36، ليبقى خورفكان متقدمًا مع نهاية الشوط الأول من المواجهة.

وخلال الشوط الثاني نجح أصحاب الأرض من إدراك التعادل عن طريق ضربة جزاء ثالثة سجل منها جوبسوس