السبت 7 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الطريق إلى دبي».. تحدٍ استثنائي في ليلة الفنون القتالية

«الطريق إلى دبي».. تحدٍ استثنائي في ليلة الفنون القتالية
6 فبراير 2026 20:29


دبي (الاتحاد)
تتجه أنظار عشّاق الفنون القتالية المختلطة حول العالم، مساء غدٍ السبت، نحو «كوكاكولا أرينا» بدبي، التي تستضيف الحدث العالمي المرتقب «الطريق إلى دبي»، وذلك بعدما اجتاز جميع المقاتلين المشاركين إجراءات الميزان الرسمي بنجاح، مؤكدين جاهزيتهم التامة لخوض النزالات.
وأقيمت مراسم الميزان اليوم في أجواء احتفالية على «كايت بيتش» بدبي، وسط حضور جماهيري لافت وتفاعل واسع، في مشهد يجسد الشغف المتنامي برياضات القتال، ويبرز مكانة دبي الرائدة كوجهة عالمية لتنظيم كبرى الفعاليات الرياضية وفق أعلى المعايير الدولية. ويأتي تنظيم هذا الحدث من قبل رابطة المقاتلين المحترفين (PFL)، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ضمن شراكة استراتيجية تهدف لتعزيز حضور الإمارة على خارطة الرياضة والترفيه العالمية.
وتزخر بطاقة النزالات بمواجهات من العيار الثقيل، حيث يشهد الحدث الرئيس نزالاً على لقب العالم في وزن الخفيف يجمع البطل عثمان نورمحمدوف مع متحديه ألفي ديفيس، كما تشهد البطولة مواجهة تاريخية على أول لقب عالمي لوزن الوسط في تاريخ الرابطة بين رمضان كوراماغوميدوف وشامل موساييف، إضافة إلى مجموعة من النزالات القوية في مختلف الأوزان تجمع كلاً من خيسوس بينيدو ضد سلامات إسبيولاييف في وزن الريشة، وعبدول عبدورغيموف ضد كندلي سانت لويس في وزن الوسط، وبويا رحماني ضد كارل ويليامز في الوزن الثقيل، وعمرو ماغوميدوف ضد كولتون إنغلاند وأمين أيوب ضد مكاشاريب زاينوكاوف في وزن الخفيف، وتايلور لابيلوس ضد قاسم قاسوموف في وزن الديك، ورينات خفالوف ضد إدغارس سكريفيرس في وزن الريشة، ودينيس كيلهلتز ضد أنطونيا سيلفانايد في وزن الذبابة للسيدات، ولوك ترينر ضد روب ويلكنسون وحبيب نابييف ضد أحمد سامي في الوزن خفيف الثقيل، وحيدر خان ضد جوني غريغوري في الوزن المتوسط.

أخبار ذات صلة
«الطريق إلى دبي» تقدم تجربة تفاعلية مع الجمهور في القرية العالمية
تألق إماراتي في بطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو
الفنون القتالية
دبي كايت بيتش
بطولة الفنون القتالية
آخر الأخبار
«أيام الشارقة التراثية» تنطلق بالحمرية
الترفيه
«أيام الشارقة التراثية» تنطلق بالحمرية
اليوم 11:56
«غنتوت» يعود من مواجهة «الذئاب» في «ذهبية البولو» بالفوز الثمين
الرياضة
«غنتوت» يعود من مواجهة «الذئاب» في «ذهبية البولو» بالفوز الثمين
اليوم 11:55
عودة مذهلة تقود سيلتكس للفوز على هيت في «السلة الأميركي»
الرياضة
عودة مذهلة تقود سيلتكس للفوز على هيت في «السلة الأميركي»
اليوم 11:52
قتلى إثر انفجار بمصنع شركة للتكنولوجيا الحيوية شمال الصين
الأخبار العالمية
قتلى إثر انفجار بمصنع شركة للتكنولوجيا الحيوية شمال الصين
اليوم 11:51
الإمارات تُرسِّخ مكانتها كمحور عالمي لسلاسل الإمداد وتدعم الأمن الغذائي إقليمياً ودولياً
علوم الدار
الإمارات تُرسِّخ مكانتها كمحور عالمي لسلاسل الإمداد وتدعم الأمن الغذائي إقليمياً ودولياً
اليوم 11:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©