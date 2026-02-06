«الطريق إلى دبي».. تحدٍ استثنائي في ليلة الفنون القتالية



دبي (الاتحاد)

تتجه أنظار عشّاق الفنون القتالية المختلطة حول العالم، مساء غدٍ السبت، نحو «كوكاكولا أرينا» بدبي، التي تستضيف الحدث العالمي المرتقب «الطريق إلى دبي»، وذلك بعدما اجتاز جميع المقاتلين المشاركين إجراءات الميزان الرسمي بنجاح، مؤكدين جاهزيتهم التامة لخوض النزالات.

وأقيمت مراسم الميزان اليوم في أجواء احتفالية على «كايت بيتش» بدبي، وسط حضور جماهيري لافت وتفاعل واسع، في مشهد يجسد الشغف المتنامي برياضات القتال، ويبرز مكانة دبي الرائدة كوجهة عالمية لتنظيم كبرى الفعاليات الرياضية وفق أعلى المعايير الدولية. ويأتي تنظيم هذا الحدث من قبل رابطة المقاتلين المحترفين (PFL)، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ضمن شراكة استراتيجية تهدف لتعزيز حضور الإمارة على خارطة الرياضة والترفيه العالمية.

وتزخر بطاقة النزالات بمواجهات من العيار الثقيل، حيث يشهد الحدث الرئيس نزالاً على لقب العالم في وزن الخفيف يجمع البطل عثمان نورمحمدوف مع متحديه ألفي ديفيس، كما تشهد البطولة مواجهة تاريخية على أول لقب عالمي لوزن الوسط في تاريخ الرابطة بين رمضان كوراماغوميدوف وشامل موساييف، إضافة إلى مجموعة من النزالات القوية في مختلف الأوزان تجمع كلاً من خيسوس بينيدو ضد سلامات إسبيولاييف في وزن الريشة، وعبدول عبدورغيموف ضد كندلي سانت لويس في وزن الوسط، وبويا رحماني ضد كارل ويليامز في الوزن الثقيل، وعمرو ماغوميدوف ضد كولتون إنغلاند وأمين أيوب ضد مكاشاريب زاينوكاوف في وزن الخفيف، وتايلور لابيلوس ضد قاسم قاسوموف في وزن الديك، ورينات خفالوف ضد إدغارس سكريفيرس في وزن الريشة، ودينيس كيلهلتز ضد أنطونيا سيلفانايد في وزن الذبابة للسيدات، ولوك ترينر ضد روب ويلكنسون وحبيب نابييف ضد أحمد سامي في الوزن خفيف الثقيل، وحيدر خان ضد جوني غريغوري في الوزن المتوسط.