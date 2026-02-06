السبت 7 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

شراكة استراتيجية بين رابطة المحترفين الإماراتية و«البوندسليجا»

شراكة استراتيجية بين رابطة المحترفين الإماراتية و«البوندسليجا»
6 فبراير 2026 20:51

 
أبوظبي (الاتحاد)
افتُتحت اليوم أول أكاديمية بوندسليجا في العالم بأبوظبي والتي سيكون مقرها الرسمي والمركز التشغيلي لها سبورت إكس؛ المكان الذي تم تجهيزه ليكون محطة مهمة في مسار تطوير الكرة الإماراتية، بالخبرات التي يضمها والكفاءات التشغيلية والتسهيلات المتوفرة، والتي ستمنح اللاعبين الواعدين مسارات حقيقية نحو التطوير المدروس وفق أعلى المعايير العالمية المعتبرة، وتطبق الأكاديمية منهجيات مستوحاة من البوندسليجا، مع مواءمتها للمنظومة الكروية المحلية من خلال التعاون مع رابطة المحترفين الإماراتية.
جاء ذلك بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين رابطة المحترفين الإماراتية ورابطة المحترفين الألمانية (البوندسليجا)، والتي تهدف لتطوير فرق العمل في الجانبين وتبادل الخبرات، وتحقيق النفع لكرة القدم في البلدين الصديقين. 
وتعد رابطة المحترفين الألمانية (البوندسليجا) واحدة من أهم وأنجح روابط كرة القدم في العالم في المجالات التجارية والتسويقية والفنية، حيث بلغت إيرادات مسابقة البوندسليجا في موسم 2024- 2025 نحو 6.33 مليار يورو، وهي الأعلى في تاريخ المسابقة، مما يدل على النمو المستمر والذي تحقق عبر نجاح واسع في الانتشار العالمي، من خلال نظام الإدارة والحوكمة المتبع، والتسويق والشؤون التجارية، والبث التلفزيوني المتقدم عبر تقنيات مميزة ومعاصرة.
وتضمنت مجالات الشراكة بحث سبل الاستفادة وتعزيز تجارب المواهب الشابة من الدوري المحلي إلى أندية البوندسليغا، تبادل التجارب بما يخص تعزيز الحضور الجماهيري وتحسين تجربة يوم المباراة، والتعاون في المنصات الرقمية وبناء المجتمعات الجماهيرية، وتبادل الخبرات في التسويق الرقمي وصناعة المحتوى، وتطوير نماذج الشراكات التجارية والتسويق.

أخبار ذات صلة
وزارة التربية والتعليم تطلق بطولة «التحدي الكويتي الإماراتي لكرة القدم»
المرض يبعد هاري كين عن تدريبات البايرن
رابطة المحترفين
رابطة المحترفين الإماراتية
البوندسليجا
كرة القدم
آخر الأخبار
«أيام الشارقة التراثية» تنطلق بالحمرية
الترفيه
«أيام الشارقة التراثية» تنطلق بالحمرية
اليوم 11:56
«غنتوت» يعود من مواجهة «الذئاب» في «ذهبية البولو» بالفوز الثمين
الرياضة
«غنتوت» يعود من مواجهة «الذئاب» في «ذهبية البولو» بالفوز الثمين
اليوم 11:55
عودة مذهلة تقود سيلتكس للفوز على هيت في «السلة الأميركي»
الرياضة
عودة مذهلة تقود سيلتكس للفوز على هيت في «السلة الأميركي»
اليوم 11:52
قتلى إثر انفجار بمصنع شركة للتكنولوجيا الحيوية شمال الصين
الأخبار العالمية
قتلى إثر انفجار بمصنع شركة للتكنولوجيا الحيوية شمال الصين
اليوم 11:51
الإمارات تُرسِّخ مكانتها كمحور عالمي لسلاسل الإمداد وتدعم الأمن الغذائي إقليمياً ودولياً
علوم الدار
الإمارات تُرسِّخ مكانتها كمحور عالمي لسلاسل الإمداد وتدعم الأمن الغذائي إقليمياً ودولياً
اليوم 11:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©