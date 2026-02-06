شراكة استراتيجية بين رابطة المحترفين الإماراتية و«البوندسليجا»



أبوظبي (الاتحاد)

افتُتحت اليوم أول أكاديمية بوندسليجا في العالم بأبوظبي والتي سيكون مقرها الرسمي والمركز التشغيلي لها سبورت إكس؛ المكان الذي تم تجهيزه ليكون محطة مهمة في مسار تطوير الكرة الإماراتية، بالخبرات التي يضمها والكفاءات التشغيلية والتسهيلات المتوفرة، والتي ستمنح اللاعبين الواعدين مسارات حقيقية نحو التطوير المدروس وفق أعلى المعايير العالمية المعتبرة، وتطبق الأكاديمية منهجيات مستوحاة من البوندسليجا، مع مواءمتها للمنظومة الكروية المحلية من خلال التعاون مع رابطة المحترفين الإماراتية.

جاء ذلك بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين رابطة المحترفين الإماراتية ورابطة المحترفين الألمانية (البوندسليجا)، والتي تهدف لتطوير فرق العمل في الجانبين وتبادل الخبرات، وتحقيق النفع لكرة القدم في البلدين الصديقين.

وتعد رابطة المحترفين الألمانية (البوندسليجا) واحدة من أهم وأنجح روابط كرة القدم في العالم في المجالات التجارية والتسويقية والفنية، حيث بلغت إيرادات مسابقة البوندسليجا في موسم 2024- 2025 نحو 6.33 مليار يورو، وهي الأعلى في تاريخ المسابقة، مما يدل على النمو المستمر والذي تحقق عبر نجاح واسع في الانتشار العالمي، من خلال نظام الإدارة والحوكمة المتبع، والتسويق والشؤون التجارية، والبث التلفزيوني المتقدم عبر تقنيات مميزة ومعاصرة.

وتضمنت مجالات الشراكة بحث سبل الاستفادة وتعزيز تجارب المواهب الشابة من الدوري المحلي إلى أندية البوندسليغا، تبادل التجارب بما يخص تعزيز الحضور الجماهيري وتحسين تجربة يوم المباراة، والتعاون في المنصات الرقمية وبناء المجتمعات الجماهيرية، وتبادل الخبرات في التسويق الرقمي وصناعة المحتوى، وتطوير نماذج الشراكات التجارية والتسويق.