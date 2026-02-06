يونايتد يحسم «بطل الشتاء».. وبالوتيلي يدشن أهدافه في الأولى



معتصم عبدالله (أبوظبي)

قاد هدف صامويل لوبيز في الدقيقة 91 فريق يونايتد لحسم صدارة الدور الأول لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، والتتويج بلقب «بطل الشتاء»، بعدما تفوق على ضيفه الحمرية، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة دبي الرياضية، ضمن افتتاح الجولة 15، والتي شهدت أيضاً احتفال الإيطالي ماريو بالوتيلي، لاعب الاتفاق، بباكورة أهدافه في ملاعب الإمارات، خلال فوز فريقه على مضيفه جلف يونايتد 3-1، فيما عاد العروبة بالنقاط الثلاث من ملعب مضيفه مصفوت بالفوز 1-0.

وانتظر يونايتد، المنتشي بتأهله التاريخي إلى «مربع الذهب» في البطولة الأغلى «كأس صاحب السمو رئيس الدولة» لموسم 2025-2026، بعد إقصائه الشارقة والوحدة توالياً، ليضرب موعداً مع العين في نصف النهائي، حتى الوقت بدل الضائع ليحسم المواجهة أمام ضيفه الحمرية بهدف قاتل سجله صامويل لوبيز في الدقيقة 91، ليعزز الفريق صدارته بعدما رفع رصيده إلى 30 نقطة، فيما بقي الحمرية برصيد 16 نقطة في المركز العاشر.

وعلى ملعب جلف يونايتد، أسهم الإيطالي ماريو بالوتيلي، الوافد الجديد إلى صفوف الاتفاق، والذي خاض مباراته الرسمية الثانية، في فوز فريقه 3-1، بعدما سجل الهدف الثاني في الدقيقة 22، وكان علاء مزهر افتتح التسجيل في الدقيقة 9، قبل أن يضيف القائد دافيد مارياني الهدف الثالث في الدقيقة 33، فيما سجل لطفي معاشو هدف جلف يونايتد الوحيد في الدقيقة 50. ورفع الاتفاق، الذي احتفل بفوزه الثالث في الدوري، رصيده إلى 9 نقاط ليتقدم إلى المركز قبل الأخير، فيما تجمد رصيد جلف يونايتد عند 16 نقطة في المركز الحادي عشر.

وعاد العروبة بفوز ثمين من ملعب مضيفه مصفوت بهدف محمد الحمادي في الدقيقة 27، وشهدت المباراة حالتي طرد لكل من يوسف المقابل لاعب مصفوت، وتبلديانو جونيور لاعب العروبة في الدقيقة 84. وبالنتيجة رفع العروبة رصيده إلى 25 نقطة ليتقدم إلى المركز الثالث بفارق المواجهات المباشرة خلف العربي «الوصيف»، فيما بقي مصفوت، الذي خاض مباراته الأولى تحت قيادة مدربه عيسى آل علي خلفاً لمواطنه راشد عامر، برصيد 6 نقاط في المركز الأخير.

وتُستكمل الجولة مساء غدٍ السبت بإقامة أربع مباريات تجمع الفجيرة والجزيرة الحمراء، وحتا ومجد، ودبا الحصن وسيتي، والإمارات والذيد، فيما يغيب العربي، صاحب المركز الثاني برصيد 25 نقطة، بداعي الراحة.