السبت 7 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

يونايتد يحسم «بطل الشتاء».. وبالوتيلي يدشن أهدافه في الأولى

يونايتد يحسم «بطل الشتاء».. وبالوتيلي يدشن أهدافه في الأولى
6 فبراير 2026 21:06

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)
قاد هدف صامويل لوبيز في الدقيقة 91 فريق يونايتد لحسم صدارة الدور الأول لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، والتتويج بلقب «بطل الشتاء»، بعدما تفوق على ضيفه الحمرية، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة دبي الرياضية، ضمن افتتاح الجولة 15، والتي شهدت أيضاً احتفال الإيطالي ماريو بالوتيلي، لاعب الاتفاق، بباكورة أهدافه في ملاعب الإمارات، خلال فوز فريقه على مضيفه جلف يونايتد 3-1، فيما عاد العروبة بالنقاط الثلاث من ملعب مضيفه مصفوت بالفوز 1-0.
وانتظر يونايتد، المنتشي بتأهله التاريخي إلى «مربع الذهب» في البطولة الأغلى «كأس صاحب السمو رئيس الدولة» لموسم 2025-2026، بعد إقصائه الشارقة والوحدة توالياً، ليضرب موعداً مع العين في نصف النهائي، حتى الوقت بدل الضائع ليحسم المواجهة أمام ضيفه الحمرية بهدف قاتل سجله صامويل لوبيز في الدقيقة 91، ليعزز الفريق صدارته بعدما رفع رصيده إلى 30 نقطة، فيما بقي الحمرية برصيد 16 نقطة في المركز العاشر.
وعلى ملعب جلف يونايتد، أسهم الإيطالي ماريو بالوتيلي، الوافد الجديد إلى صفوف الاتفاق، والذي خاض مباراته الرسمية الثانية، في فوز فريقه 3-1، بعدما سجل الهدف الثاني في الدقيقة 22، وكان علاء مزهر افتتح التسجيل في الدقيقة 9، قبل أن يضيف القائد دافيد مارياني الهدف الثالث في الدقيقة 33، فيما سجل لطفي معاشو هدف جلف يونايتد الوحيد في الدقيقة 50. ورفع الاتفاق، الذي احتفل بفوزه الثالث في الدوري، رصيده إلى 9 نقاط ليتقدم إلى المركز قبل الأخير، فيما تجمد رصيد جلف يونايتد عند 16 نقطة في المركز الحادي عشر.
وعاد العروبة بفوز ثمين من ملعب مضيفه مصفوت بهدف محمد الحمادي في الدقيقة 27، وشهدت المباراة حالتي طرد لكل من يوسف المقابل لاعب مصفوت، وتبلديانو جونيور لاعب العروبة في الدقيقة 84. وبالنتيجة رفع العروبة رصيده إلى 25 نقطة ليتقدم إلى المركز الثالث بفارق المواجهات المباشرة خلف العربي «الوصيف»، فيما بقي مصفوت، الذي خاض مباراته الأولى تحت قيادة مدربه عيسى آل علي خلفاً لمواطنه راشد عامر، برصيد 6 نقاط في المركز الأخير.
وتُستكمل الجولة مساء غدٍ السبت بإقامة أربع مباريات تجمع الفجيرة والجزيرة الحمراء، وحتا ومجد، ودبا الحصن وسيتي، والإمارات والذيد، فيما يغيب العربي، صاحب المركز الثاني برصيد 25 نقطة، بداعي الراحة.

أخبار ذات صلة
خصم 6 نقاط من رصيد ليستر لمخالفته قواعد رابطة دوري الأولى
يونايتد يلاحق «بطل الشتاء» في ختام الدور الأول لدوري الأولى
بالوتيلي
دوري الدرجة الأولى
دوري الأولى
آخر الأخبار
«أيام الشارقة التراثية» تنطلق بالحمرية
الترفيه
«أيام الشارقة التراثية» تنطلق بالحمرية
اليوم 11:56
«غنتوت» يعود من مواجهة «الذئاب» في «ذهبية البولو» بالفوز الثمين
الرياضة
«غنتوت» يعود من مواجهة «الذئاب» في «ذهبية البولو» بالفوز الثمين
اليوم 11:55
عودة مذهلة تقود سيلتكس للفوز على هيت في «السلة الأميركي»
الرياضة
عودة مذهلة تقود سيلتكس للفوز على هيت في «السلة الأميركي»
اليوم 11:52
قتلى إثر انفجار بمصنع شركة للتكنولوجيا الحيوية شمال الصين
الأخبار العالمية
قتلى إثر انفجار بمصنع شركة للتكنولوجيا الحيوية شمال الصين
اليوم 11:51
الإمارات تُرسِّخ مكانتها كمحور عالمي لسلاسل الإمداد وتدعم الأمن الغذائي إقليمياً ودولياً
علوم الدار
الإمارات تُرسِّخ مكانتها كمحور عالمي لسلاسل الإمداد وتدعم الأمن الغذائي إقليمياً ودولياً
اليوم 11:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©