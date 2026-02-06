السبت 7 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«اتحاد الجولف» يعلن تفاصيل منافسات ألعاب الماسترز «أبوظبي 2026»

«اتحاد الجولف» يعلن تفاصيل منافسات ألعاب الماسترز «أبوظبي 2026»
6 فبراير 2026 21:33


دبي (وام)
أعلن اتحاد الجولف تفاصيل المنافسات المقررة ضمن ألعاب الماسترز «أبوظبي 2026» المقامة حتى 15 فبراير الجاري، وأوضح الاتحاد أن الفعاليات ستقام خلال الفترة من 9 إلى 12 فبراير الجاري على ملاعب نادي العين للفروسية والرماية ونادي «ياس لينكس» في أبوظبي.
وأكد حرصه على دعم تنظيم الفعاليات وضمان نجاحها، من خلال توفير جميع المتطلبات التي تسهم في تميزها، بما يشمل مشاركة مختلف الفئات، وتشكيل اللجان الفنية المختصة، وفتح باب التسجيل أمام اللاعبين واللاعبات.
وقال اللواء طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي، رئيس اتحاد الجولف، إن رياضة الجولف ستكون حاضرة ضمن هذا الحدث العالمي الكبير بمشاركة نخبة من الرياضيين الدوليين، في أجواء رياضية تعكس أهداف الفعاليات الرامية إلى ترسيخ مكانة الرياضة كركيزة أساسية لتعزيز التواصل بين الشعوب، وتحقيق استدامة الحياة، وترسيخ مفهومها المجتمعي، انطلاقاً من دولة الإمارات التي تحتضن ألعاب الماسترز 2026 بدعم القيادة الرشيدة.

الجولف
ياس لينكس
اتحاد الجولف
ألعاب الماسترز
ألعاب الماسترز أبوظبي 2026
