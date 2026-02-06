السبت 7 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

17 دولة تتنافس في بطولة دبي الدولية لأكاديميات الكاراتيه

17 دولة تتنافس في بطولة دبي الدولية لأكاديميات الكاراتيه
6 فبراير 2026 21:18


دبي (وام)
تنطلق غداً في نادي شباب الأهلي منافسات بطولة دبي الدولية المفتوحة لأكاديميات الكاراتيه، التي تقام برعاية مجلس دبي الرياضي، وتنظيم الشريك التشغيلي أكاديمية مينتور الرياضية، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي واتحاد الكاراتيه، وتستمر على مدى يومين بمسابقات الكاتا والكوميتيه.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة للبطولة، أمس، حيث تم استعراض تفاصيل وبرنامج المنافسات، والتأكيد على الجاهزية الكاملة لانطلاق الحدث، الذي تحول إلى بطولة دولية بعد النجاح الذي حققته نسخته الأولى العام الماضي، واعتماده رسمياً ضمن البطولات الدولية.
حضر المؤتمر كل من أحمد المهري، مدير إدارة المواهب الرياضية في مجلس دبي الرياضي، ومحمد عباس، المدير التنفيذي لاتحاد الكاراتيه، رئيس اللجنة الفنية، ومعتز عبدالسلام، المدير التنفيذي لأكاديمية مينتور الرياضية، إلى جانب بطل العالم يوسف بدوي، والدكتور عدنان العيوني، اختصاصي المواهب في مجلس دبي الرياضي.
وأكد أحمد المهري، دعم مجلس دبي الرياضي للبطولة، انسجاماً مع استراتيجية المجلس الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً رياضياً عالمياً، من خلال ركائزها الأربع المتمثلة في المجتمع، والفعاليات، والأندية، والمواهب، مشيراً إلى أن إمارة دبي تضم أكثر من 3000 مؤسسة رياضية، بينها نحو 600 أكاديمية متخصصة تقدم 51 لعبة جماعية وفردية.
وأشاد بجهود اتحاد الكاراتيه برئاسة اللواء (م) ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، مثنياً على دوره في تطوير اللعبة، وتحقيق إنجازات مشرفة للدولة.
وأكد محمد عباس أن رعاية مجلس دبي الرياضي يسهم في تطوير رياضة الكاراتيه في الدولة، ويتوافق مع استراتيجية الاتحاد الهادفة إلى رفد المنتخبات الوطنية بالمواهب القادرة على تحقيق الإنجازات في المحافل الدولية.
بدوره، كشف معتز عبدالسلام عن مشاركة 528 لاعباً ولاعبة في مختلف الفئات السنية من البراعم والناشئين والشباب والرجال والسيدات، يمثلون أكاديميات من 17 دولة، ويصاحب البطولة تنظيم «سمنار» دولي يمتد على مدار يومين، يقدمه بطل العالم المصري يوسف بدوي، بهدف تبادل الخبرات ورفع المستوى الفني للمشاركين.

