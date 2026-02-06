السبت 7 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«شطرنج الشارقة» يطلق بطولة «تحدي العقول» على مدار 12 مباراة

«شطرنج الشارقة» يطلق بطولة «تحدي العقول» على مدار 12 مباراة
6 فبراير 2026 21:44

 
الشارقة (الاتحاد)
ينظم نادي الشارقة الثقافي للشطرنج غداً السبت بطولة «تحدي العقول»، التي تجمع بين الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن، ونظيره الأستاذ الدولي الكبير أوندر اليونج، المصنف رقم 24 عالمياً، في مواجهة قوية تمتد على مدار 12 مباراة، وتستمر منافساتها حتى يوم الخميس المقبل، وسط اهتمام واسع من متابعي اللعبة.
وتتوزع مباريات البطولة بواقع 4 مباريات شطرنج خاطف، و4 مباريات شطرنج كلاسيكي، و4 مباريات شطرنج سريع، في إطار فني متنوع يهدف إلى اختبار قدرات اللاعبين في مختلف أنماط اللعب، وتعزيز القيمة التنافسية للحدث.
وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية للبطولة نحو 50 ألف درهم، في خطوة تعكس حرص نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على تنظيم بطولات نوعية تسهم في رفع المستوى الفني، وتعزيز مكانة إمارة الشارقة على خريطة الشطرنج الإقليمية والدولية.
وأكد تريم مطر تريم، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، أن تنظيم البطولة يأتي بدعم مباشر من مجلس الشارقة الرياضي، مثمناً الدور الكبير الذي يقوم به المجلس في دعم الأندية واللاعبين، وقال: «نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس الشارقة الرياضي، برئاسة الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، على دعمه المتواصل للنادي، وحرصه الدائم على تمكين اللاعبين الوطنيين وتوفير أفضل الظروف التي تسهم في تطوير مستوياتهم الفنية».
وأضاف: تنظيم بطولة «تحدي العقول» يأتي في إطار دعم الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن، أحد أبرز نجوم الشطرنج الإماراتي، وحرص مجلس الشارقة الرياضي على توفير منصات تنافسية قوية تتيح له الاحتكاك بأعلى المستويات العالمية، بما يسهم في رفع جاهزيته الفنية وتمثيل الدولة بصورة مشرفة في الاستحقاقات المقبلة.
وأشار تريم إلى أن البطولة تعكس رؤية نادي الشارقة الثقافي للشطرنج في تنظيم فعاليات نوعية تجمع بين قوة المنافسة والقيمة الفنية العالية، وتسهم في تطوير اللعبة واكتشاف المزيد من المواهب، وترسيخ مكانة الشارقة مركزاً رائداً لرياضة الشطرنج.

