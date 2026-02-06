السبت 7 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين.. كاكو يمنح العين 3 نقاط ثمينة في «قمة الجزيرة»

دوري أدنوك للمحترفين.. كاكو يمنح العين 3 نقاط ثمينة في «قمة الجزيرة»
6 فبراير 2026 22:21


معتز الشامي (أبوظبي)
حسم العين قمة الجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين بفوز ثمين على مضيفه الجزيرة بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على استاد محمد بن زايد، مساء اليوم، ليواصل «الزعيم» مطاردة الصدارة، ويرفع رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني خلف شباب الأهلي المتصدر بفارق نقطة واحدة فقط، بينما تجمد رصيد الجزيرة عند 22 نقطة في المركز الخامس.
وفرض العين أفضليته منذ الشوط الأول من حيث الاستحواذ وصناعة الفرص، وهدد مرمى علي خصيف في أكثر من مناسبة، أبرزها انفراد لابا كودجو الذي تألق الحارس في إبعاده، كما أُلغي هدف بداعي التسلل. في المقابل، اكتفى الجزيرة بمحاولات محدودة أخطرها تسديدة مبكرة تصدى لها خالد عيسى بثبات.
وفي الشوط الثاني، ارتفعت وتيرة المباراة وسط أجواء جماهيرية حماسية، قبل أن ينجح كاكو في فك الاشتباك عند الدقيقة 83 بتسديدة يسارية قوية من خارج المنطقة، سكنت الشباك، ليؤكد تفوق العين الذي أصبح الأكثر تسجيلاً في الشوط الثاني هذا الموسم برصيد 18 هدفاً.

