الرياضة

الجودو يدشن منافسات «ألعاب الماسترز أبوظبي 2026» في «أرينا مبادلة»

منافسات ساخنة في مباريات الجودو (من المصدر)
7 فبراير 2026 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

تشهد صالة أرينا مبادلة في مدينة زايد الرياضية في أبوظبي في الحادية عشرة من صباح اليوم، انطلاقة منافسات الجودو التي ينظمها اتحاد الإمارات للجودو، ضمن فعاليات ألعاب الماسترز لعام 2026، والتي تنظمها رابطة ألعاب الماسترز العالمية، بإشراف مجلس أبوظبي الرياضي، وتستمر حتى 15 فبراير.
ويشارك في بطولة «جودو ماسترز أبوظبي» التي تحتضنها صالة أرينا مبادلة، اعتباراً من صباح اليوم، وحتى الثامنة من مساء الاثنين المقبل، 200 لاعب ولاعبة، حيث تشهد جولة اليوم تصفيات الوزن الخفيف تحت 48 و52 كجم للسيدات، وفي الوقت نفسه، تقام تصفيات تحت 60 و66 كجم للرجال، وخصصت الفترة المسائية للأدوار النهائية والتتويج.
وتقام يوم غد منافسات وزن الخفيف المتوسط لفئات تحت 57 و63 كجم للسيدات، وفئة الرجال تحت 73 و81 كجم، وتختتم البطولة الاستثنائية ضمن فعاليات التجمع الرياضي العالمي الكبير، يوم الاثنين المقبل بإقامة منافسات الوزن الثقيل للجنسين، والتي تشتمل على أوزان تحت وفوق 78 كجم للسيدات، ومنافسات أوزان تحت 90 كجم، وفوق وتحت 100 كجم للرجال فوق 30 سنة حسب لائحة الماسترز.

