الرياضة

8 أشواط للخيول العربية بمضمار العين غداً

8 أشواط للخيول العربية بمضمار العين غداً
7 فبراير 2026 10:40

عصام السيد (العين)
يحتضن نادي العين للفروسية والرماية، بمضماره الرملي غداً الأحد، أمسية سباقه التاسع لهذا الموسم، ويتألف من 8 أشواط، وتم تخصيص جميع الأشواط للخيول العربية الأصيلة، وتبلغ قيمة الجوائز المالية المرصودة في الأمسية 510 آلاف درهم.
وينطلق الشوط الأول لمسافة 2000 متر، بمنافسات الخيول العربية الأصيلة عمر خمس سنوات فما فوق، التي لم تفز بسباقين، وتتنافس على جوائز مالية تبلغ 80 ألف درهم.
وخصص الشوط الثاني لمسافة 1800 متر للخيول العربية الأصيلة عمر أربع سنوات فما فوق تكافؤ تصنيف (0-80)، تتنافس على جوائز مالية تبلغ 70 ألف درهم.
وخصص الشوط الثالث لمسافة 1600 متر للخيول العربية الأصيلة المبتدئة عمر أربع سنوات فقط، تتنافس على جوائز مالية تبلغ 70 ألف درهم.
وتتنافس في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، الخيول العربية الأصيلة المبتدئة عمر أربع سنوات فما فوق، على جوائز مالية تبلغ 70 ألف درهم.
وخصص الشوط الخامس لمسافة 1600 متر للخيول العربية الأصيلة عمر أربع سنوات فما فوق، تكافؤ تصنيف (0-85)، تتنافس على جوائز مالية تبلغ 70 ألف درهم.
ويقام الشوط السادس لمسافة 1400 متر (أ)، للخيول العربية الأصيلة المبتدئة عمر أربع سنوات فما فوق (إنتاج الإمارات)، تتنافس على جوائز مالية تبلغ 40 ألف درهم.
وخصص الشوط السابع لمسافة 1400 متر (ب)، للخيول العربية الأصيلة المبتدئة عمر أربع سنوات فما فوق (إنتاج الإمارات)، تتنافس على جوائز مالية تبلغ 40 ألف درهم.
ويختتم الحفل بالشوط الثامن لمسافة 1000 متر، والمخصص للخيول العربية الأصيلة عمر أربع سنوات فما فوق، تكافؤ تصنيف (0-80)، تتنافس على جوائز مالية تبلغ 70 ألف درهم.

