ألكسندروفا تتحدى بيليك على لقب مبادلة أبوظبي للتنس

أبوظبي (الاتحاد)

أسفرت منافسات الدور نصف النهائي من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة 2026، عن صعود إيكاترينا ألكسندروفا وسارة بيليك إلى نهائي فئة 500 نقطة ضمن جولة رابطة محترفات التنس، بعد يوم حافل بالمواجهات القوية على ملاعب مدينة زايد الرياضية.

وفي نصف النهائي الأول لمنافسات الفردي، حجزت إيكاترينا ألكسندروفا بطاقة التأهل إلى النهائي بعد فوزها على هايلي بابتيست بنتيجة 6-3، و6-7، و6-3، لتواصل مشوارها بثبات نحو التتويج بلقبها السادس في جولة رابطة محترفات التنس. وكانت بابتيست قد سجلت أول ظهور لها في نصف نهائي إحدى بطولات الجولة.

وفي المواجهة الثانية، حسمت التشيكية الشابة سارة بيليك تأهلها إلى النهائي عقب فوز مثير على كلارا تاوسون بنتيجة 7-5، و3-6، و7-5، في مباراة جمعت لاعبتين تخوضان مشاركتهما الأولى في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة. وقالت بيليك، البالغة من العمر 20 عاماً: "سعيدة للغاية بالتواجد في أبوظبي، وأشعر براحة كبيرة داخل الملعب. الوصول إلى النهائي إنجاز مهم بالنسبة لي، وسأبذل كل ما لدي من أجل اللقب".

وفي منافسات الزوجي، ودّع الثنائي ألكسندرا إيالا وجانيس تيين المنافسات من الدور نصف النهائي، بعد خسارتهما أمام تيريزا ميهاليكوفا وأوليفيا نيكولز بمجموعتين دون رد. وبهذا الفوز، تضرب ميهاليكوفا ونيكولز موعداً في النهائي مع إيكاترينا ألكسندروفا ومايا جوينت، اللتين تجاوزتا صوفيا كينن وديسيراي كرافتشيك بنتيجة 6-3 و7-6.

وعلى صعيد المنافسات المجتمعية، شهدت مباريات "الطريق إلى بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة" مواجهات لافتة جمعت أبرز المواهب الناشئة في الدولة، حيث تواصلت المنافسة في فئات تحت 12 و14 و16 عاماً، في إطار البرنامج القاعدي الذي يوفّر مسارات تطوير واضحة للاعبين الواعدين.

وقال نايجل غوبتا، مدير بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة: "يمثل يوم السبت اليوم الختامي للبطولة، ومن المتوقع أن يكون مسك الختام استثنائياً. مع العديد من المباريات الحماسية المرتقبة، بما في ذلك فرصة مشاهدة أفضل لاعبة في العالم في تنس الكراسي المتحركة، يمكن للجماهير توقع يوم مليء بالإثارة ولحظات لا تُنسى من التنس العالمي. إنها مناسبة لا تُفوّت، خصوصًا مع إمكانية أن تصبح ألكسندروفا أول لاعبة تتوّج بأكثر من لقب فئة 500 نقطة في يوم واحد".