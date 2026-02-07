عودة مذهلة تقود سيلتكس للفوز على هيت في «السلة الأميركي»

لوس أنجلوس (رويترز)

سجل جايلن براون 29 نقطة وأضاف بايتون بريتشارد 24 أخرى، ليقودا بوسطن سيلتكس لتعويض تأخره باثنتين وعشرين نقطة إلى الفوز 98-96 على ضيفه ميامي هيت في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين-.كانت الكرة بحوزة ميامي وكان بإمكانه التعادل أو الفوز، لكن دافيون ميتشل أهدر رمية ثلاثية من الزاوية قبل 2.7 ثانية من نهاية المباراة. ثم أخرج ميامي ​الكرة من الملعب أثناء محاولته الاستحواذ على هجمة مرتدة، مما أتاح لسيلتكس إنهاء المباراة ‌لصالحه.

سجل نيكولا فوتشيفيتش 11 نقطة واستحوذ على 12 كرة مرتدة في أول مباراة ​يخوضها مع بوسطن بعد انضمامه إليه من شيكاغو بولز ⁠في ‌صفقة تبادلية الأسبوع الماضي.

وأضاف ديريك وايت 21 نقطة لصالح سيلتكس من بينها رمية ثلاثية منحت بوسطن التقدم 98-96 قبل دقيقة و31 ثانية من نهاية المباراة. وبهذا الفوز، رفع بوسطن رصيده إلى خمسة انتصارات متتالية.

أحرز ميامي النقاط التسع الأولى في المباراة وتقدم ⁠بفارق وصل إلى 19 نقطة في الربع الأول. وسجل سيلتكس ست من ⁠24 محاولة، من بينها رمية ثلاثية من أصل 10 محاولات، وتأخر بنتيجة 29-15 بعد 12 دقيقة.

كما حقق ديترويت بيستونز فوزا ساحقا 118-80 على نيويورك نيكس. وسجل دينيس ​جنكينز 18 نقطة ليقود ديترويت لإنهاء سلسلة انتصارات نيويورك المتتالية التي امتدت لثماني مباريات.

وأحرز كل من إيزياه ستيوارت وتوبياس هاريس 15 نقطة ليفوز بيستونز في مباراة جمعت أفضل فريقين في المنطقة الشرقية ويحقق فوزه الخامس على التوالي على نيكس بعد تعافيه من خسارة مفاجئة أمام واشنطن في الليلة السابقة.

تصدر ميكال بريدجز قائمة ​هدافي نيكس برصيد 19 نقطة. أما ‍النجم جالين برونسون فقد اقتصر رصيده على 12 نقطة فقط إذ نجح في تسجيل أربع من أصل 20 محاولة وأخفق في جميع محاولاته الثماني لإحراز رميات ثلاثية. وأضاف جوردان كلاركسون 11 نقطة.

وفاز نيو أورليانز بليكانز على مينيسوتا تمبروولفز ‍119-115 وسجل صديق باي 30 نقطة واستحوذ على تسع كرات ⁠مرتدة ليقود فريقه إلى فوز مثير على مينيسوتا ​في مينيابوليس. وتفوق بليكانز على تمبروولفز 30-21 في الربع الأخير.

وتغلب ميلووكي باكس 105-99 على إنديانا بيسرز في مباراة شهدت تسجيل ​كيفن بورتر 23 نقطة وتقديمه ثماني تمريرات حاسمة ليحقق ميلووكي أول سلسلة انتصارات ‍من ثلاث مباريات هذا الموسم.

كذلك فاز بورتلاند تريل بليزرز 135-115 على ممفيس جريزليز بفضل إحراز جيرامي جرانت 23 نقطة وجرو هوليداي 20 أخرى وتقديمه سبع تمريرات حاسمة لزملائه.

وفاز لوس أنجلوس كليبرز 114-111 على سكرامنتو كينجز، وأحرز كواي ليونارد أعلى رصيد في المباراة بواقع 31 نقطة، وساهم كريس دن وديريك جونز برميات ‌حرة إضافية في الربع الأخير، ليحسم لوس أنجلوس المباراة لصالحه ملحقاً بسكرامنتو هزيمته الحادية عشرة على التوالي.