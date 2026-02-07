«غنتوت» يعود من مواجهة «الذئاب» في «ذهبية البولو» بالفوز الثمين

دبي (الاتحاد)

أعاد فريق غنتوت للبولو للأذهان مستواه المعهود واختتم مبارياته بالدور التأهيلي في الكأس الذهبية للبولو، بفوز مستحق على فريق ذئاب دبي بنتيجة 9- 8، في مباراة قوية ومثيرة حسم فيها غنتوت النتيجة في الشوط الثالث، الذي أنهاه بنتيجة 6- 3.

المباراة خرجت في مجموعها قوية ومثيرة وحفلت بالعديد من الجمل التكتيكية واللمسات الجميلة، خاصة من فليكس أسين نجم الذئاب الذي أحرز وحده سبعة أهداف من إجمالي أهداف فريقه في المواجهة التي تألق فيها من جانب غنتوت علي المري كابتن الفريق الذي أحرز هدفين جميلين، والمحترف «أرايا» صاحب الخمسة أهداف.

وبرغم محاولة دبي العودة في الشوط الأخير وتقليص الفارق إلى هدف واحد فقط، حافظ فريق غنتوت على رباطة جأشه، ليحقق فوزاً مثيراً ومستحقاً ليضع في رصيده أول فوز قد يدفعه ليكون طرفاً في مهرجان الختام الذهبي على «كأس الترضية».

وحسب لوائح المسابقة، فإنه في حالة تعادل فريقين أو أكثر، يتم الاحتكام إلى الضربات الجزائية لفك الاشتباك وإعلان هوية الفرق المتأهلة إلى الدور قبل النهائي، والمزمع إقامته يوم الأربعاء، بعدما تحدّد صباح غدٍ الأحد موعداً للضربات الجزائية بين الفرق المتعادلة لترتيب الفرق المشاركة، حيث من المقرر أن تقام يوم الأربعاء المقبل مباراتان، الأولى بين صاحب المركز الأول والرابع، فيما سيلعب صاحب المركز الثاني أمام الثالث، ويلتقي الفائزان في المباراة النهائية.