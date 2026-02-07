«ديسبريت هيرو» بطل ختام الأمسية الـ11 لكرنفال سباقات دبي

عصام السيد (دبي)

تُوج الجواد «ديسبريت هيرو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بشوط الختام في الأمسية الـ11 من موسم كرنفال سباقات دبي بمضمار «ميدان».

وحقق ثنائية كلٌّ من المدرب دووج واتسون والفارسين برناردو بينيرو، وباتريك دوبس، ونال «ديفيدنت» لقب الشوط الرئيس، في الحفل الذي أقيم أمس الجمعة، بمشاركة 110 من نخبة الخيول المحلية العالمية، وتضمنت 8 أشواط خُصصت جميعها للخيول المهجنة الأصيلة، باستثناء الشوط الأول الذي خُصص للخيول العربية الأصيلة، وبلغت قيمة إجمالي الجوائز 1.8 مليون درهم برعاية عزيزي للتطوير العقاري.

وجاء فوز «ديسبريت هيرو» بإشراف سالم بن غدير، وقيادة برناردو بينيرو في الشوط الثامن لمسافة 1200 متر «عشبي» للخيول المهجنة الأصيلة تكافؤ (75-95)، لخيول شمال وجنوب الكرة الأرضية عمر 3 سنوات، وعمر 4 سنوات فما فوق، على لقب عزيزي ريفيرا.

ونال «ديفيدنت» لكومرسيوم، بإشراف ريتشارد نيولاند وجيمي انسول، وقيادة روسا ريان، جائزة الشوط السادس والرئيس لمسافة 1800 متر «عشبي» للخيول المهجنة الأصيلة، تكافؤ (90-110) للخيول من عمر 3 سنوات فما فوق على لقب سباق لورد جليترز للتكافؤ.

وحصد «أبتاون وولك 1 لاين» لأبوظبي ريسنج، بإشراف سيف المرر، وقيادة ساندرو بايفا، جائزة الشوط الأول لمسافة 1900متر «رملي» للخيول العربية الأصيلة تكافؤ (80-100) للخيول من عمر 4 سنوات فما فوق، على لقب عزيزي مينا.

وفاز «تيل جنر جو» لريدج فيو ستد، بإشراف ديلان كونها، وقيادة برناردو بينيرو، بجائزة الشوط الثاني لمسافة 1600 متر «عشبي» للخيول المهجنة الأصيلة تكافؤ (65-85) للخيول من عمر 3 سنوات فما فوق، على لقب عزيزي فينش.

وظفر «ووتش كوليكتر» لفيصل القحطاني، بإشراف بوبات سيمار، وقيادة ريتشارد مولن، بالشوط الثالث لمسافة 1900 متر «رملي» للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة عمر 3 سنوات، على لقب عزيز ريف.

وفاز «نورثرن شامبيون» لتي بي تي، بإشراف إد وولكر، وقيادة أوشن ميرفي، بجائزة الشوط الرابع لمسافة 1200 متر «عشبي» للخيول المهجنة الأصيلة عمر 3 سنوات على لقب كأس دبي «شروط».

وسطّر «نيار» لفيبهاف شاه، بإشراف دووج واتسون، وقيادة باتريك دوبس، الفوز في الشوط الخامس لمسافة 1400 متر «رملي»، للخيول المهجنة الأصيلة سباق تكافؤ (70-90) للخيول من عمر 3 سنوات فما فوق، على لقب عزيزي كريك نيوز.

وحلّق «كاتس باي فايف» لآر آر آر للسباقات، بإشراف دووج واتسون، وقيادة باتريك دوبس، بجائزة الشوط السابع لمسافة 1200 متر «رملي»، للخيول المهجنة الأصيلة سباق تكافؤ (80-100) للخيول من عمر 3سنوات فما فوق، على لقب برج عزيزي.