كأس رئيس الدولة للقدرة تكشف عن تفاصيل النسخة 27 في الوثبة غداً

عصام السيد (أبوظبي)

تستضيف قرية الإمارات العالمية للقدرة، صباح الغد، النسخة الـ 27 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة لمسافة 160 كلم.

وتستقطب البطولة الرفيعة نخبة الفرسان والفارسات، بصحبة أقوى الخيول من مختلف الإسطبلات على مستوى الدولة ودول مجلس التعاون والدول العربية، ومن الفرسان العالميين المقيمين في الدولة.

ويقام السباق بتنظيم واستضافة قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

وتم تقسيم مسافة السباق إلى 6 مراحل، تبلغ مسافة الأولى، التي رُسِّمَت بالأعلام الزرقاء 40 كلم، والثانية، والتي رُسِّمَت بالأعلام الخضراء 28 كلم، والثالثة، التي رُسِّمَت بالأعلام الصفراء 28 كلم، والرابعة التي رُسِّمَت بالأعلام الحمراء 24 كلم، والخامسة، والتي رُسِّمَت بالأعلام البنية 20 كلم، والمرحلة الأخيرة، والتي رُسِّمَت بالأعلام البيضاء 20 كلم.

ويخضع سباق البطولة إلى عدد من الشروط الفنية التي يجب الالتزام بها، وهي أن الحد الأدنى لعمر الجواد يجب ألا يقل عن 8 سنوات فما فوق، والحد الأقصى لنبضات قلب الجواد 64 نبضة بالدقيقة، والحد الأدنى لوزن الفارس المسموح به 60 كجم مع السرج، والحد الأدنى للسرعة 14 كلم/ ساعة.

وتُعتبر الكأس الغالية، السباق الوحيد الذي يقام بنظامي الفردي والفرق، الأمر الذي يمنح المزيد من الإثارة والتشويق، ويحق لكل أربعة فرسان تكوين فريق، على أن يُكمل على الأقل ثلاثة منهم السباق، ويتم احتساب أفضل زمن لهم، مما يرفع من وتيرة التنافس.

وكشفت اللجنة المنظمة للسباق تفاصيله خلال مؤتمر صحفي عُقد في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة أبوظبي، بحضور الشركاء الاستراتيجيين والرعاة.

وفي بداية المؤتمر قال عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، إن كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة مناسبة غالية على قلوب الجميع، بما تمثّله من إرث في رياضة الفروسية، وتطورها العالمي في دولة الإمارات بدعم القيادة الرشيدة، مشيداً بالمكانة العالمية للقرية، وقدراتها الحديثة، وتطورها المستمر.

وأعلن يعقوب السعدي، رئيس قنوات أبوظبي الرياضية و«قناة ياس»، عن خطة تغطية شاملة تواكب أهمية إقامة سباق الكأس عن طريق نقل مباشر وتقارير ميدانية، بما يتماشى مع القيمة الكبيرة التي يمثلها، والتزامهم بتغطية السباقات التراثية وفق أفضل المعايير.

ووصف أحمد السويدي، المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق، الكأس، بأنها حدث استثنائي بقيمته السامية، ومكانته المرموقة في قلوب الجميع، وإرثه المستدام الذي تتوارثه الأجيال منذ 26 عاماً.

وأشار محمد أحمد الحربي، المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، إلى أن الكأس رسالة وفاء لتراث عريق يمثّله الخيل الذي يُعد جزءاً من تاريخنا، آملاً التوفيق لجميع المشاركين في فعالياته التنافسية.

وكشف محمد الحضرمي، مدير الفعاليات بالقرية، عن فعاليات متنوعة تتزامن مع سباق الكأس بمشاركة خبراء من دول العالم، مشيراً في الوقت نفسه إلى اكتمال جميع الاستعدادات في القرية لاستضافة الحدث في نسخته الجديدة.

وشهد المؤتمر الصحفي عرضاً مصوراً على الشاشة الملحقة بالباحة الخارجية للقرية، تضمّن تطور المسابقات، والتقنيات الحديثة المستخدمة في المرافق البيطرية، والاهتمام المستمر بمواكبة التطور العالمي، وفق أفضل المؤشرات الحديثة.

وأقيمت مراسم حفل الافتتاح بعروض شيقة من فرق العيالة والفرقة التراثية للفتيات، وتم تكريم شركاء النجاح، أعقبه ألعاب نارية وحفل عشاء بحضور العديد من الشخصيات الرياضية والضيوف.

ويرعى السباقات في القرية: طيران الإمارات، وبريمير موتورز فورد، والمسعود لتأجير المعدات، وبنك المارية المحلي (أم بنك)، وأي إي كوين، وتشانجر دوت ايه، وإمكوين، وايفيك للمجوهرات، وأكاديمية وورلد وايد كي 9، وكاميليا للورود، وموتوبرو، وبايونيرز للضيافة والتموين إحدى شركات بن عزيز، ولابيتيت، وماري كلير اريبيا، وقناة سكاي نيوز عربية، والعين الإخبارية.