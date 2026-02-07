«الشارقة» و«الفتاة الكويتي» على قمة «طائرة عربية السيدات» بالعلامة الكاملة

علي معالي (أبوظبي)

بدأ السباق مبكراً بين ناديي الشارقة الرياضي للمرأة والفتاة الكويتي، على قمة بطولة الكرة الطائرة ضمن النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026، والتي تقام منافساتها على صالة نادي الشارقة الرياضي بالإمارة الباسمة، وتستمر مبارياتها حتى 12 من فبراير الجاري، حيث حققا العلامة الكاملة في أول جولتين، بعد تغلُّبهما على الوصل الإماراتي، وتلدرة السوري على التوالي، ليرفع كل فريق رصيده إلى 6 نقاط بحسب نظام الاتحاد الدولي، حيث تُعتمد بطولة الطائرة دولياً في هذه النسخة.

وكانت قمة الجولة الثانية قد جمعت الشارقة الرياضي للمرأة بالوصل، حيث جاءت المباراة بينهما حافلة بالإثارة على المستويين الفني والجماهيري، ونجحت سيدات الشارقة في حسمها بثلاثة أشواط، بفضل التركيز العالي والتنظيم الدفاعي القوي والفعالية الهجومية على الشبكة ومن الخط الخلفي.

وحسم الشارقة الشوط الأول (25-21) بعد صراع متكافئ حتى النقاط الأخيرة، قبل أن يفرض تفوّقه في الشوط الثاني (25-16)، مستفيداً من قوة الإرسال والضربات الساحقة، فيما واصل تفوّقه في الشوط الثالث (25-19) ليحافظ على صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة.

وفي المباراة الثانية، واصل الفتاة الكويتي انطلاقته القوية، محققاً فوزه الثاني على التوالي، بتغلبه على تلدرة السوري (3-0)، في مباراة فرض خلالها الفريق الكويتي أفضليته الفنية منذ البداية، وأنهى الأشواط بنتائج (25-12,25-15,25-18)، مستفيداً من خبرة لاعباته في حائط الصد والإرسال والتنظيم الدفاعي، ليؤكد حضوره بين أبرز المنافسين على اللقب.

وفي مباراة ثالثة، قلب فريق أكاد عنكاوا العراقي تأخره بشوط أمام الشبيبة البوشرية اللبناني إلى فوز مستحق بنتيجة (3-1)، في مواجهة قوية امتدت لأكثر من ساعتين.

وتقدم الفريق اللبناني بالشوط الأول (25-18)، قبل أن يستعيد الفريق العراقي توازنه بفضل تحسُّن حائط الصد وقوة الإرسال والتنظيم الدفاعي، ليحسم الأشواط الثلاثة التالية بنتائج (25-19,25-21,25-13)، ويخرج بانتصار مهم يعزّز حضوره في المنافسة.

وتحظى منافسات الطائرة باهتمام دولي كبير، حيث تم تطبيق تقنية (فيديو تشالينج)، وهي ما يعادل «تقنية فار» في كرة القدم، حيث تتواجد بأرض صالة مباريات الطائرة 19 كاميرا، تراقب كل ما يحدث في المباراة، إضافة إلى تواصل لاسلكي بين حكمي المباراة على الشبكة، وذلك لضمان تحقيق أكبر قدر من العدالة بين الفرق المتنافسة.

وتقام غداً منافسات الجولة الثالثة بـ 3 مباريات، تبدأ بلقاء الوصل مع الفتاة الكويتي، تليها في الخامسة تلدرة السوري مع الشبيبة البوشرية اللبناني، وتختتم بلقاء الشارقة الرياضي للمرأة مع أكاد عنكاوا العراقي.