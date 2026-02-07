الكويتية «غزلان» تحصد ذهبية المسدس في «عربية السيدات»

علي معالي (الشارقة)

انتزعت الكويتية غزلان حسن، الميدالية الذهبية في مسابقة "المسدس" لمسافة 10 أمتار في افتتاح منافسات الرماية، ضمن النسخة الثامنة في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، بعدما حسمت المركز الأول بجدارة، عقب منافسة قوية مع القطرية سلمى عباس الماس، إذ استمر التنافس بينهما حتى التصويبة الأخيرة التي ابتسمت في وجه البطلة الكويتية، بتحقيقها مجموع نقاط بلغ (231.1) نقطة، بينما جاءت في المركز الثاني سلمى عباس الماس بمجموع نقاط بلغ (228.3) نقطة لتحصل على الميدالية الفضية، وحلت في المرتبة الثالثة البحرينية قمر علي بمجموع نقاط بلغ (207.5) نقطة وحصلت على الميدالية البرونزية.

بينما شهدت منافسات الفرق حصول راميات البحرين على المركز الأول عن طريق كل من موزة علي وقمر علي وبدرية العطاوي بمجموع نقاط (1662.30) نقطة، وحل في المركز الثاني راميات الإمارات غاية شهيل ومهرة السويدي وريم الكتبي بمجموع نقاط (1637.25) نقطة، وفي المركز الثالث راميات الكويت غزلان حسن وشاهه الخده ومنيرة الفهد بمجموع نقاط (1635.20) نقطة.

من جهة أخرى تحصل الفرق المشاركة في منافسات الرماية على راحة اليوم، بينما تقام الأحد مسابقة البندقية لمسافة 10 أمتار في النادي نفسه، حيث تنطلق المنافسات في التاسعة والنصف صباحاً.