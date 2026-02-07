الأحد 8 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الكويتية «غزلان» تحصد ذهبية المسدس في «عربية السيدات»

الكويتية «غزلان» تحصد ذهبية المسدس في «عربية السيدات»
7 فبراير 2026 13:47

علي معالي (الشارقة)
انتزعت الكويتية غزلان حسن، الميدالية الذهبية في مسابقة "المسدس" لمسافة 10 أمتار في افتتاح منافسات الرماية، ضمن النسخة الثامنة في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، بعدما حسمت المركز الأول بجدارة، عقب منافسة قوية مع القطرية سلمى عباس الماس، إذ استمر التنافس بينهما حتى التصويبة الأخيرة التي ابتسمت في وجه البطلة الكويتية، بتحقيقها مجموع نقاط بلغ (231.1) نقطة، بينما جاءت في المركز الثاني سلمى عباس الماس بمجموع نقاط بلغ (228.3) نقطة لتحصل على الميدالية الفضية، وحلت في المرتبة الثالثة البحرينية قمر علي بمجموع نقاط بلغ (207.5) نقطة وحصلت على الميدالية البرونزية.
بينما شهدت منافسات الفرق حصول راميات البحرين على المركز الأول عن طريق كل من موزة علي وقمر علي وبدرية العطاوي بمجموع نقاط (1662.30) نقطة، وحل في المركز الثاني راميات الإمارات غاية شهيل ومهرة السويدي وريم الكتبي بمجموع نقاط (1637.25) نقطة، وفي المركز الثالث راميات الكويت غزلان حسن وشاهه الخده ومنيرة الفهد بمجموع نقاط (1635.20) نقطة.
من جهة أخرى تحصل الفرق المشاركة في منافسات الرماية على راحة اليوم، بينما تقام الأحد مسابقة البندقية لمسافة 10 أمتار في النادي نفسه، حيث تنطلق المنافسات في التاسعة والنصف صباحاً.

أخبار ذات صلة
التجديف يسجل ظهوره الأول في «عربية السيدات» على شاطئ الحمرية
أعضاء «البرلمان العربي للطفل» يتوافدون إلى الشارقة
دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات
الشارقة
آخر الأخبار
رئيس الدولة يزور الشاعر سيف سالم المنصوري في منزله
علوم الدار
رئيس الدولة يزور الشاعر سيف سالم المنصوري في منزله
اليوم 18:51
5 كؤوس لمربط دبي في ختام جولة الجياد العربية بالدوحة
الرياضة
5 كؤوس لمربط دبي في ختام جولة الجياد العربية بالدوحة
اليوم 20:17
حمدان ومكتوم وأحمد بن محمد يحضرون أفراح بن سليمان والمهيري
علوم الدار
حمدان ومكتوم وأحمد بن محمد يحضرون أفراح بن سليمان والمهيري
اليوم 20:15
منافسات قوية في ختام بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة
الرياضة
منافسات قوية في ختام بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة
اليوم 20:08
أنوتين تشارنفيراكول رئيس وزراء تايلاند
الأخبار العالمية
نتائج أولية: الحزب الحاكم في تايلاند يتصدر انتخابات البرلمان
اليوم 19:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©