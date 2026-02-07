الأحد 8 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نزالات يو أف سي في البيت الأبيض بحضور 4 آلاف شخص

نزالات يو أف سي في البيت الأبيض بحضور 4 آلاف شخص
7 فبراير 2026 14:33

واشنطن (أ ف ب)
سيتضمن برنامج بطولة القتال النهائي (يو أف سي) المقرر في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض في يونيو، ستة أو سبعة نزالات، بحضور ما بين ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف شخص، بحسب ما أعلنه المنظمون.
وقال آري إيمانويل، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة تي كيه أو، الشركة الأم ليو أف سي، في مقابلة على شبكة إي أس بي ان: «في البيت الأبيض، أعتقد أن العدد سيكون بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف، ثم سيكون هناك آخرون في مناطق أخرى».
ومن المتوقع نصب شاشات عملاقة لعرض الحدث في أماكن قريبة من البيت الأبيض، لتمكين حشود أكبر من متابعة العرض الذي يُتوقع أيضاً أن يُبث عبر شبكة سي بي أس ومنصة باراماونت+.
ولا يزال دانا وايت، الرئيس التنفيذي ليو أف سي، يعمل على ترتيبات الحدث المقرر إقامته في عيد العلم الأميركي والمتزامن مع العيد الثمانين للرئيس دونالد ترامب.
وقال إيمانويل: «يعمل دانا على الأمر حالياً. سيكون هناك ما يقارب ستة إلى سبعة نزالات في 14 يونيو».
وأضاف: «لم يخبرنا بعد ببرنامج النزالات، لكنني أعلم أنهم يعملون بجهد كبير عليه حالياً».

أخبار ذات صلة
ترامب يُجري محادثات مع الرئيس الهندوراسي الجديد
ترامب يلمح إلى قرب التوصل لاتفاق بين روسيا وأوكرانيا
دونالد ترامب
يو أف سي
البيت الأبيض
آخر الأخبار
رئيس الدولة يزور الشاعر سيف سالم المنصوري في منزله
علوم الدار
رئيس الدولة يزور الشاعر سيف سالم المنصوري في منزله
اليوم 18:51
5 كؤوس لمربط دبي في ختام جولة الجياد العربية بالدوحة
الرياضة
5 كؤوس لمربط دبي في ختام جولة الجياد العربية بالدوحة
اليوم 20:17
حمدان ومكتوم وأحمد بن محمد يحضرون أفراح بن سليمان والمهيري
علوم الدار
حمدان ومكتوم وأحمد بن محمد يحضرون أفراح بن سليمان والمهيري
اليوم 20:15
منافسات قوية في ختام بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة
الرياضة
منافسات قوية في ختام بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة
اليوم 20:08
أنوتين تشارنفيراكول رئيس وزراء تايلاند
الأخبار العالمية
نتائج أولية: الحزب الحاكم في تايلاند يتصدر انتخابات البرلمان
اليوم 19:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©