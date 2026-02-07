نزالات يو أف سي في البيت الأبيض بحضور 4 آلاف شخص

واشنطن (أ ف ب)

سيتضمن برنامج بطولة القتال النهائي (يو أف سي) المقرر في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض في يونيو، ستة أو سبعة نزالات، بحضور ما بين ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف شخص، بحسب ما أعلنه المنظمون.

وقال آري إيمانويل، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة تي كيه أو، الشركة الأم ليو أف سي، في مقابلة على شبكة إي أس بي ان: «في البيت الأبيض، أعتقد أن العدد سيكون بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف، ثم سيكون هناك آخرون في مناطق أخرى».

ومن المتوقع نصب شاشات عملاقة لعرض الحدث في أماكن قريبة من البيت الأبيض، لتمكين حشود أكبر من متابعة العرض الذي يُتوقع أيضاً أن يُبث عبر شبكة سي بي أس ومنصة باراماونت+.

ولا يزال دانا وايت، الرئيس التنفيذي ليو أف سي، يعمل على ترتيبات الحدث المقرر إقامته في عيد العلم الأميركي والمتزامن مع العيد الثمانين للرئيس دونالد ترامب.

وقال إيمانويل: «يعمل دانا على الأمر حالياً. سيكون هناك ما يقارب ستة إلى سبعة نزالات في 14 يونيو».

وأضاف: «لم يخبرنا بعد ببرنامج النزالات، لكنني أعلم أنهم يعملون بجهد كبير عليه حالياً».