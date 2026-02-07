البلجيكي كونستانت أول المتأهلين إلى جائزة الشارقة لونجين الكبرى

الشارقة (الاتحاد)

فاز الفارس البلجيكي كونستانت فان بيشن على صهوة الفرس «كانافارا زد» بصدارة المنافسة التأهيلية الأولى للجائزة الكبرى من فئة ثلاث نجوم برعاية لونجين، في ختام منافسات اليوم الأول (الجمعة) لبطولة الشارقة الدولية (26) لقفز الحواجز، وجاءت بمواصفات الجولة الواحدة، وصُمم مسارها على أرضية الميدان الخارجي بحواجز بلغ ارتفاعها 145 سم، وتنافس فيها 74 مشاركاً، وأكمل الجولة 14 مشاركاً دون خطأ، وأكملها المتصدر بفارق التوقيت في زمن بلغ 62.88 ثانية، وجاء الأوزبكي بيكزود كوربانوف مع الجواد «ماتس في جي» ثانياً، والبرتغالية مولي هوغز برافو، مع الفرس «إتش إتش إس مرسيدس» ثالثة.

وحاز الفارس الأردني محمد الفار، جائزة المنافسة الدولية من فئة ثلاث نجوم، مع الفرس «بيكانت» بعد إكماله المرحلة الثانية في منافسة المرحلتين التي صُمم مسارها بالميدان الداخلي بحواجز بلغ ارتفاعها 120 سم، مسجلاً زمناً بلغ 26.30 ثانية، متغلباً على 82 مشاركاً، منهم 25 فارساً أكملوا المرحلتين دون خطأ، وحل السوري هشام غريب مع الجواد «أولمبيك بوي في دي» ثانياً، ومواطنه أسامة الزبيبي ثالثاً.

وأحرز الفارس السوري الشاب ليث غريب مع الفرس «أليت دو بونتس» صدارة المنافسة الدولية التأهيلية لفئة الفرسان الشباب من دول المجموعة الإقليمية السابعة، برعاية سنشرو، وبمواصفات المرحلتين الخاصة، وصمم مسارها بحواجز الـ130 سم على أرضية الميدان الخارجي، وأكمل المرحلة الثانية في زمن بلغ 29.63 ثانية، وحاز فرسان الإمارات الشباب المركزين الثاني والثالث، عبر عبد الله حمد الكربي وعلياء عدنان المهيري.

وأضاف الفارس السوري أسامة الزبيبي فوزاً إلى رصيد فرسان القفز السوريين مع الفرس «فيرست ليدي» في منافسة تجميع النقاط بالـ (جوكر) بحواجز بلغ ارتفاعها 120 سم، بعدما نجح في تجميع كامل النقاط (65 نقطة) 37 فارساً وفارسة، إلا أن فارق التوقيت منح الزبيبي على صهوة الفرس «فيرسن برنسيس» الصدارة، وحل ثانياً مواطنه محمد غالي الزيبك، وجاء الإماراتي مفتاح جوهر الظاهري ثالثاً.