الأحد 8 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

البلجيكي كونستانت أول المتأهلين إلى جائزة الشارقة لونجين الكبرى

البلجيكي كونستانت أول المتأهلين إلى جائزة الشارقة لونجين الكبرى
7 فبراير 2026 14:36

الشارقة (الاتحاد)
فاز الفارس البلجيكي كونستانت فان بيشن على صهوة الفرس «كانافارا زد» بصدارة المنافسة التأهيلية الأولى للجائزة الكبرى من فئة ثلاث نجوم برعاية لونجين، في ختام منافسات اليوم الأول (الجمعة) لبطولة الشارقة الدولية (26) لقفز الحواجز، وجاءت بمواصفات الجولة الواحدة، وصُمم مسارها على أرضية الميدان الخارجي بحواجز بلغ ارتفاعها 145 سم، وتنافس فيها 74 مشاركاً، وأكمل الجولة 14 مشاركاً دون خطأ، وأكملها المتصدر بفارق التوقيت في زمن بلغ 62.88 ثانية، وجاء الأوزبكي بيكزود كوربانوف مع الجواد «ماتس في جي» ثانياً، والبرتغالية مولي هوغز برافو، مع الفرس «إتش إتش إس مرسيدس» ثالثة.
وحاز الفارس الأردني محمد الفار، جائزة المنافسة الدولية من فئة ثلاث نجوم، مع الفرس «بيكانت» بعد إكماله المرحلة الثانية في منافسة المرحلتين التي صُمم مسارها بالميدان الداخلي بحواجز بلغ ارتفاعها 120 سم، مسجلاً زمناً بلغ 26.30 ثانية، متغلباً على 82 مشاركاً، منهم 25 فارساً أكملوا المرحلتين دون خطأ، وحل السوري هشام غريب مع الجواد «أولمبيك بوي في دي» ثانياً، ومواطنه أسامة الزبيبي ثالثاً.
وأحرز الفارس السوري الشاب ليث غريب مع الفرس «أليت دو بونتس» صدارة المنافسة الدولية التأهيلية لفئة الفرسان الشباب من دول المجموعة الإقليمية السابعة، برعاية سنشرو، وبمواصفات المرحلتين الخاصة، وصمم مسارها بحواجز الـ130 سم على أرضية الميدان الخارجي، وأكمل المرحلة الثانية في زمن بلغ 29.63 ثانية، وحاز فرسان الإمارات الشباب المركزين الثاني والثالث، عبر عبد الله حمد الكربي وعلياء عدنان المهيري.
وأضاف الفارس السوري أسامة الزبيبي فوزاً إلى رصيد فرسان القفز السوريين مع الفرس «فيرست ليدي» في منافسة تجميع النقاط بالـ (جوكر) بحواجز بلغ ارتفاعها 120 سم، بعدما نجح في تجميع كامل النقاط (65 نقطة) 37 فارساً وفارسة، إلا أن فارق التوقيت منح الزبيبي على صهوة الفرس «فيرسن برنسيس» الصدارة، وحل ثانياً مواطنه محمد غالي الزيبك، وجاء الإماراتي مفتاح جوهر الظاهري ثالثاً.

أخبار ذات صلة
بطولة الشارقة الدولية «26» لقفز الحواجز فئة 3 نجوم تنطلق غداً
فرسان الإمارات يحرزون فضية كأس الأمم الشارقة لقفز الحواجز
بطولة الشارقة لقفز الحواجز
آخر الأخبار
رئيس الدولة يزور الشاعر سيف سالم المنصوري في منزله
علوم الدار
رئيس الدولة يزور الشاعر سيف سالم المنصوري في منزله
اليوم 18:51
5 كؤوس لمربط دبي في ختام جولة الجياد العربية بالدوحة
الرياضة
5 كؤوس لمربط دبي في ختام جولة الجياد العربية بالدوحة
اليوم 20:17
حمدان ومكتوم وأحمد بن محمد يحضرون أفراح بن سليمان والمهيري
علوم الدار
حمدان ومكتوم وأحمد بن محمد يحضرون أفراح بن سليمان والمهيري
اليوم 20:15
منافسات قوية في ختام بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة
الرياضة
منافسات قوية في ختام بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة
اليوم 20:08
أنوتين تشارنفيراكول رئيس وزراء تايلاند
الأخبار العالمية
نتائج أولية: الحزب الحاكم في تايلاند يتصدر انتخابات البرلمان
اليوم 19:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©