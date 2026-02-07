التألق الإماراتي يعزز صدارة «البارالمبية الآسيوية» بـ48 ميدالية

دبي (الاتحاد)

واصل منتخبنا الوطني لأصحاب الهمم تعزيز إنجازاته في منافسات دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية "مسقط 2026"، بعدما رفع رصيده الإجمالي إلى 48 ميدالية بواقع 13 ذهبية و16 فضية و19 برونزية، عقب إضافة حصيلة جديدة من الميداليات عبر تألق لافت في منافسات البوتشيا والدراجات الهوائية واليدوية.

وجاءت منافسات البوتشيا، ليواصل أبطال الإمارات حضورهم القوي، ويحرز اللاعب خليفة خالد الميدالية الفضية ضمن فئة BC3، فيما حقق فريق الزوجي ذهبية فئة BC4 المختلط، ليؤكد مكانته المتميزة في هذه الرياضة على المستوى الإقليمي.

كما كان لمنتخب الإمارات للدراجات الهوائية واليدوية في سباقات الفردي ضد الساعة نصيب بارز من الإنجازات خلال مشاركة قوية، حيث توج اللاعب سعيد الظاهري بذهبية سباق 15 كيلومتر لفئة H4، وأضاف اللاعب عبدالله البلوشي ذهبية أخرى في سباق 15 كيلومتر لفئة C4.

وعلى صعيد الميداليات الفضية، حصل اللاعب حسين المازم على فضية سباق 15 كيلومتر لفئة H3، كما أحرز اللاعب أحمد البدواوي فضية فئة C5 في المسافة ذاتها.

أما الميداليات البرونزية، فجاءت عبر اللاعب أحمد النعيمي في فئة H3، واللاعب سالم الجنيبي في فئة C3، إضافة إلى اللاعب ذياب المهيري في فئة C5، ليواصل منتخب الدراجات تأكيد حضوره القوي ضمن منافسات البطولة.

وأكد ذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية ومدير البعثة، أن النتائج التي تحققت تعكس الجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون والأجهزة الفنية، موجّهًا الشكر والتقدير إلى جميع أفراد البعثة على الأداء المتميز الذي أسعد الشارع الرياضي الإماراتي. وأشار إلى أن هذه المشاركة تمثل محطة إعداد مهمة للاستحقاقات الدولية المقبلة، وفي مقدمتها دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية في اليابان، مؤكدًا الثقة في قدرة لاعبينا على مواصلة الإنجازات ورفع علم الدولة في المحافل القارية والدولية.

كما توجه المهيري بالشكر إلى اللجنة المنظمة على حسن التنظيم، وإلى الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا برئاسة عبدالرزاق أحمد بني رشيد على تنظيم هذا المحفل الرياضي الإقليمي المتميز، الذي يعكس تطور الرياضة البارالمبية في المنطقة ويعزز روح التنافس والتقارب بين الدول المشاركة.