«تريندز» داعم رسمي لألعاب الماسترز أبوظبي 2026

أبوظبي (وام)

يشارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات بصفته داعماً رسمياً لفعاليات ألعاب الماسترز المفتوحة أبوظبي 2026، التي تستمر حتى 15 فبراير الجاري، في حدث رياضي عالمي يُقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة أكثر من 25 ألف رياضي ورياضية من أكثر من 92 جنسية، يتنافسون في 38 لعبة متنوعة.

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن استضافة أبوظبي لألعاب الماسترز المفتوحة تمثل نموذجاً متقدماً لدمج الرياضة بالمعرفة، مشيراً إلى أن الحدث لا يقتصر على المنافسات الرياضية، بل يُعد منصة عالمية تعكس تحولاً في مفهوم الرياضة بوصفها أسلوب حياة مستداماً ومجالاً خصباً للبحث العلمي المتعلق بالصحة والشيخوخة النشطة والرفاه المجتمعي.

وقال إن "تريندز" يؤمن بأن السياسات الصحية والرياضية الناجحة يجب أن تُبنى على المعرفة والبحث، وأن ألعاب الماسترز تقدم نموذجاً عملياً يجسد هذا التوجه.

وأضاف أن مشاركة رياضيين من فئات عمرية تمتد من الثلاثينيات إلى السبعينيات وما فوق، توفر مادة علمية ثرية للباحثين وصناع القرار لفهم العلاقة بين النشاط البدني المنتظم وطول العمر الصحي والقدرة على الإنتاج والمشاركة المجتمعية، مؤكداً أن مثل هذه الفعاليات تسهم في تعزيز الوعي بأهمية الوقاية الصحية ودعم التوجهات الوطنية نحو مجتمع أكثر نشاطاً وحيوية.

من جانبه، أكد عبد الله الحمادي، الباحث الرئيسي ورئيس قطاع المشاريع في مركز "تريندز للبحوث والاستشارات"، أن دعم المركز لألعاب الماسترز أبوظبي 2026 يعكس التزامه بربط البحث العلمي بالواقع التطبيقي، وتعزيز أنماط الحياة الصحية عبر المعرفة، لافتاً إلى أن الحدث يمثل منصة مهمة لدراسة أثر الرياضة على جودة الحياة والاستدامة المجتمعية.