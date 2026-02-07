سباق ثلاثي على قمة السلة في «عربية السيدات»

علي معالي (الشارقة)

اشتد الصراع على لقب بطل كرة السلة في النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات بعد نهاية الجولة الرابعة من المنافسات بين أندية سيدات الشارقة الرياضي للمرأة والفحيص الأردني والفتاة الكويتي، حيث أصبح رصيد كل فريق من هذه الفرق الثلاثة 6 نقاط، فيما وصل الغاز العراقي والأمل التونسي وخورفكان الإماراتي إلى 5 نقاط، والحالة البحريني 3 نقاط فقط.

وشهدت الجولة مواصلة فريق الفتاة الكويتي صحوته بانتصار ثانٍ توالياً جاء على حساب خورفكان الرياضي للمرأة بنتيجة (85-66)، فيما استعاد الأمل التونسي نغمة الفوز بعد مواجهة قوية أمام الشارقة الرياضي للمرأة، حسمها بنتيجة (68-65)، بعدما فرض سيطرته على الأشواط الثلاثة الأولى (23-15 و18-17 و20-18)، قبل أن تعود لاعبات الشارقة بقوة في الربع الأخير (15-7).

وأكد شباب الفحيص الأردني جاهزيته للدفاع عن لقبه بإلحاق الخسارة الأولى بغاز الشمال العراقي بنتيجة 93-60، في مباراة فرض خلالها سيطرة واضحة منذ البداية، متفوقاً في الأرباع الثلاثة الأولى بنتائج (29-17 و22-15 و26-6).

كما واصل الفتاة الكويتي نتائجه الإيجابية بتحقيق فوزه الثاني توالياً على حساب خورفكان الرياضي للمرأة، بعدما فرض إيقاعه على معظم فترات اللقاء، متفوقاً في الربعين الأول والثاني والرابع بنتائج (23-13 و25-17 و20-19)، مقابل تعادل الفريقين في الربع الثالث (17-17).

وتقام منافسات كرة السلة بنظام الدوري من مرحلة واحدة، على أن يتحدد بطل النسخة الثامنة في ختام المنافسات يوم 11 فبراير الجاري.