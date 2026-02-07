بايرن يستعيد كين ونوير أمام هوفنهايم

ميونيخ (د ب أ)

أصبح المهاجم هاري كين والحارس مانويل نوير جاهزين للعب مرة أخرى بعد شفائهما، حيث يبدو أن فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، متحمس جداً لكسر سلسلة عدم الانتصارات التي امتدت لمباراتين في الدوري الألماني (بوندسليجا)، وذلك عندما يواجه هوفنهايم المتألق، غداً الأحد.

وقال فينسنت كومباني، المدير الفني لبايرن للصحفيين اليوم السبت:«اللياقة البدنية في التدريب في قمتها. استمتعنا بالتدريب على مدار الأسبوع بالكامل». وأضاف:«الجميع عادوا. إذا سارت الأمور كما أعتقد، فسينضم نوير اليوم للتدريب، وبذلك سيكون كل اللاعبين متاحين. هاري كان مريضاً في بداية الأسبوع، لكن الجميع الآن بصحة جيدة». وتلقى بايرن أول هزيمة له في الدوري هذا الموسم قبل أسبوعين أمام أوجسبورج 1/ 2.

بعدها تعادل الفريق 2/2 مع هامبورج، ليتقلص الفارق بينه وبين بروسيا دورتموند إلى ست نقاط. ويمكن أن يتقلص الفارق لثلاث نقاط قبل المباراة، وذلك في حال فوز دورتموند على فولفسبورج في المباراة التي تجمعهما في وقت لاحق من اليوم، ولكن كومباني قال «لست مهتماً بهذا»، وبدلاً من ذلك أفضل التطلع لطموح فريقي بعد قضاء أسبوع من دون مباريات في منتصف الأسبوع.

وأضاف:«إنها نفس الروح والتعطش للفوز. لعبنا سبع مباريات خلال 20 يوماً. أظهرنا هذا التعطش للفوز منذ الأول من يناير، بما في ذلك في المباريات الأولى والنتائج التي تحققت. لكن عندما يكون لديك الكثير من المباريات، بما في ذلك خارج ملعبك، فإن أسبوعاً مثل الذي مررنا به يكون أحيانا مفيداً. عندها يمكنك الاستمتاع به. لقد تمكنا من الاستعداد». وتجمع المباراة بين أقوى هجومين في الدوري، حيث سجل بايرن 74 هدفاً، بينما سجل هوفنهايم، الذي فاز في آخر خمس مباريات له، 43 هدفاً. وأثنى ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن للشؤون الرياضية، على هوفنهايم ووصفه بأنه مفاجأة الموسم، ومثل «العنقاء التي تنهض من الرماد» ليحتل المركز الثالث بفارق تسع نقاط عن الصدارة.