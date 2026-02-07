أصوات الرياضيين في افتتاح «الماسترز».. قصص إصرار وشغف على مسرح «أبوظبي العالمي»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

عبَّر الرياضيون المشاركون في حفل افتتاح «ألعاب الماسترز أبوظبي 2026» عن سعادتهم الكبيرة بالتواجد على مسرح الحدث الرياضي الأكبر من نوعه في المنطقة، والذي تحتضنه العاصمة أبوظبي، مجسِّداً مكانتها مركزاً عالمياً لتنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، وترجمةً عملية لالتزام دولة الإمارات بجعل الرياضة إحدى ركائز التنمية الإنسانية المستدامة، وأداة لتعزيز جودة الحياة والترابط المجتمعي.

وشهد حفل الافتتاح حضور نخبة من الرياضيين الذين يمثِّلون التنوع والقوة وروح المجتمع الاستثنائي، يتقدمهم سعيد الظريف الشامسي، وجه ألعاب الماسترز، الذي تجاوز الستين من عمره ويواصل ممارسة مختلف الرياضات، مُقدماً نموذجاً حيّاً يؤكد أن العمر لا يشكّل عائقاً أمام الشغف والإنجاز.

كما حضر البطل البارالمبي الإماراتي محمد القايدي، القائم بأعمال المدير التنفيذي لنادي الثقة للمعاقين، إلى جانب زعفرانة أحمد خميس الحوسني، المعروفة بلقب «أمّ أصحاب الهمم»، ووالدة البطلتين حمدة ومريم الحوسني، والبطلة حمدة الحوسني من الأولمبياد الخاص الإماراتي، إضافة إلى عبيد الجسمي، السباح الدولي وأمين سر اتحاد السباحة السابق، ومريم البلوشي لاعبة الكرة الطائرة.

وافتتح سعيد الظريف الشامسي كلمات الرياضيين بتوجيه تحية من أرض الإمارات، مهد العزيمة والإرادة، مؤكداً أن ألعاب الماسترز رسالة إنسانية قبل أن تكون منافسة رياضية.

من جانبه، قال البطل البارالمبي محمد القايدي في تصريحات للاتحاد الرياضي، إن مشاركته في حفل الافتتاح تمثّل لحظة فخر كبيرة، مشيراً إلى أن «ألعاب الماسترز ليست مجرد بطولة تنافسية، بل تجمع بين الصحة والرياضة ونمط الحياة النشط، وتشجِّع الجميع على ممارسة الرياضة في مختلف المراحل العمرية».

وأضاف أن الأجواء كانت جميلة ومرحّبة بجميع المشاركين، لاسيما أصحاب الهمم، مؤكداً أن الرياضة أسلوب حياة يومي لا يرتبط بعمر معين.

بدورها، أعربت حمدة الحوسني من الأولمبياد الخاص الإماراتي عن سعادتها بالمشاركة في حفل الافتتاح، مؤكدة أن الحدث يعكس جهود دولة الإمارات في استضافة الفعاليات العالمية، ويبعث برسالة واضحة مفادها «لا مستحيل في الرياضة، ولا عمر يحدّ من الطموح».

من جهتها، أوضحت زعفرانة أحمد خميس الحوسني أن دعوتها من اللجنة المنظمة لحضور حفل إطلاق الميدالية الرسمية تمثِّل تقديراً لمسيرتها في دعم أصحاب الهمم، مشيرة إلى فخرها بما تحققه دولة الإمارات من إنجازات رياضية وإنسانية تعزّز مشاركة المجتمع بكافة فئاته.

أما عبيد الجسمي، فأكد أن مشاركته في حفل افتتاح ألعاب الماسترز لحظة فخر في مسيرته الرياضية، قائلاً: «تمثيل الإمارات على هذا المسرح العالمي مسؤولية وإرث، وحمل اسم الوطن شرف يدفعني لبذل أقصى الجهد دائماً».

بدورها، شددت مريم البلوشي على أن وجودها في «ألعاب الماسترز أبوظبي 2026» يتجاوز المشاركة الرياضية، ليجسِّد الإيمان بأن الصحة أسلوب حياة، والرياضة رسالة مستمرة، وفخراً بامرأة إماراتية حاضرة بثقة وقوة.

وتُجسّد هذه الأصوات والقصص الملهمة جوهر «ألعاب الماسترز أبوظبي 2026»، بوصفها منصة عالمية تحتفي بالإنسان، وتعزّز مفهوم الرياضة كأسلوب حياة، ومساحة جامعة للإرادة والطموح في كل الأعمار.