الأحد 8 فبراير 2026
أبرز الأخبار
الرياضة

برشلونة يعلن انسحابه من مشروع السوبر ليج الأوروبي

برشلونة يعلن انسحابه من مشروع السوبر ليج الأوروبي
7 فبراير 2026 16:43

برشلونة (أ ف ب)
أعلن نادي برشلونة الإسباني السبت انسحابه رسمياً من دوري السوبر ليج الأوروبي، المشروع الذي كان يُفترض أن يُحدث ثورة في كرة القدم الأوروبية والذي كان يحظى أيضاً بدعم علني من غريمه المحلي ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز.
وقال النادي الكتالوني في بيان له "يود نادي برشلونة إبلاغ الجمهور بأنه قد أبلغ رسمياً اليوم شركة دوري السوبر الأوروبي والأندية المعنية بانسحابه من مشروع دوري السوبر الأوروبي".
يعد هذا الإعلان تطوراً جديداً في هذا الملف، بعد عدة أشهر من قرار محكمة الاستئناف في مدريد، الذي أكد أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) قد "أساء استخدام السلطة" بمحاولته منع إنشاء هذه المنافسة البديلة لدوري أبطال أوروبا عام 2021.
وكان رئيس برشلونة جخوان لابورتا، قال في أكتوبر 2025 إن النادي الكتالوني يرغب في إعادة وصل ما انقطع مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، مبتعداً عن المشروع الذي أطلقته 12 نادياً في 2021 قبل أن ينهار سريعاً تحت وطأة الضغوط الهائلة من الجماهير والمؤسسات.
وتحت ضغط شعبي ومؤسسي، انسحبت العديد من الأندية التي كانت قد وافقت سابقا على الانضمام إلى المشروع، لكن عملاقي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد لم يفعلا ذلك، ليجد الأخير الآن نفسه وحيداً في هذه المعركة التي يعتبرها "أساسية" من أجل "إنقاذ كرة القدم الأوروبية".
ووفقاً لمصدر مطلع على الملف، قرر النادي الملكي ومنظّم دوري السوبر شركة "أي 22 سبورتس" نهاية أكتوبر 2025 رفع دعوى قضائية للمطالبة بتعويضات تزيد عن 4 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي للعبة.
واستناداً إلى القرارات القضائية لصالحها، اعتبر ممثل الشركة المروجة أنها "مخوّلة لإنشاء مسابقة" وأن "يويفا" لم يعد لديه أي وسيلة لمنعها.
من جانبه، يؤكد "يويفا" أن مدى حكم الاستئناف الصادر نهاية أكتوبر 2025 غير واضح، إذ يخص قواعد كانت سارية في 2021، لكنها خضعت لتعديلات في العام التالي.

