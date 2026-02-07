الأحد 8 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

20 رياضة تدشن منافسات ألعاب الماسترز «أبوظبي 2026»

20 رياضة تدشن منافسات ألعاب الماسترز «أبوظبي 2026»
7 فبراير 2026 16:46

أبوظبي (وام)
أعلنت اللجنة المنظمة لألعاب الماسترز - أبوظبي 2026 انطلاق المنافسات في 20 رياضة، من بينها رياضتان من الألعاب التراثية هما القوارب الشراعية و«التبة»، وذلك في مختلف المواقع المخصصة لها بمدينة زايد الرياضية، ومركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، وجزيرة الحديريات، وملعب الكريكيت، وسبيس 42، وغيرها.
وأكد عبد الله الوهيبي، الرئيس التنفيذي للعمليات الرياضية باللجنة المنظمة، خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدت في «أدنيك»، أن التسجيل لا يزال مفتوحاً في منافسات الجري فقط، فيما أُغلق باب التسجيل في بعض الألعاب، مشيراً إلى أن بعضها اكتمل خلال يوم واحد، وسجلت ألعاب القوى أعلى معدل مشاركة.
وانطلقت المنافسات بالسباحة الطويلة في جزيرة الحديريات، وسط مشاركة كبيرة من المتسابقين.
وأوضح أن هناك منافسات مخصصة للسيدات ستقام في أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وتشمل خمس رياضات.
وأشار الوهيبي إلى أن 60% من الرياضيين المشاركين من داخل الدولة من المواطنين والمقيمين، و40% من خارجها، في جميع الرياضات المدرجة ضمن النسخة الحالية، موضحاً أن الفئة العمرية من 30 إلى 40 عاماً هي الأكثر مشاركة.
ولفت إلى مشاركة لاعب من منغوليا يبلغ من العمر 91 عاماً وثلاثة أشهر، وهو الأعلى سناً في البطولة، حيث يخوض منافسات سباق 100 متر جري.
وأوضح أن نتائج المنافسات تُحتسب على مستوى الأفراد والفرق المشاركة، وليس للدول، انسجاماً مع أهداف دورة ألعاب الماسترز التي تتيح تمثيل اللاعبين لأنفسهم ولفرقهم.
كما أشار إلى تنظيم فعاليات مجتمعية مخصصة للأسر من مختلف الأعمار في كل من مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» وجزيرة الحديريات.

أخبار ذات صلة
«المساحات المجتمعية».. «ماسترز أبوظبي» تنبض بالحياة والحركة الثقافية
«أبوظبي لرفع الأثقال» يتوج بـ «ذهبية وفضية» في «الماسترز»
ألعاب الماسترز أبوظبي 2026
مدينة زايد الرياضية
مركز أبوظبي الوطني للمعارض
آخر الأخبار
رئيس الدولة يزور الشاعر سيف سالم المنصوري في منزله
علوم الدار
رئيس الدولة يزور الشاعر سيف سالم المنصوري في منزله
اليوم 18:51
5 كؤوس لمربط دبي في ختام جولة الجياد العربية بالدوحة
الرياضة
5 كؤوس لمربط دبي في ختام جولة الجياد العربية بالدوحة
اليوم 20:17
حمدان ومكتوم وأحمد بن محمد يحضرون أفراح بن سليمان والمهيري
علوم الدار
حمدان ومكتوم وأحمد بن محمد يحضرون أفراح بن سليمان والمهيري
اليوم 20:15
منافسات قوية في ختام بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة
الرياضة
منافسات قوية في ختام بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة
اليوم 20:08
أنوتين تشارنفيراكول رئيس وزراء تايلاند
الأخبار العالمية
نتائج أولية: الحزب الحاكم في تايلاند يتصدر انتخابات البرلمان
اليوم 19:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©