«يونايتد» يحكم قبضته على «الرابع» بتخطي توتنهام

مانشستر (رويترز)

هز برايان مبويمو وبرونو فرنانديز الشباك، ليقودا مانشستر يونايتد للفوز 2-صفر على عشرة من لاعبي توتنهام هوتسبير اليوم السبت، ليحكم قبضته على المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ورفع يونايتد رصيده إلى 44 نقطة من 25 مباراة، متقدماً بأربع نقاط على تشيلسي صاحب ​المركز الخامس، والذي يحل ضيفاً على ولفرهامبتون في وقت لاحق اليوم، ‌بينما بقي توتنهام في المركز 14 برصيد 29 نقطة من 25 ​مباراة ليتزايد الضغط على مدربه توماس فرانك.

وتقدم ⁠يونايتد ‌في النتيجة عن طريق مبويمو في الدقيقة 38 من تسديدة متقنة بعد ركلة ركنية، قبل أن يضيف فرنانديز الهدف الثاني قبل 10 دقائق من نهاية المباراة.

وحصل كريستيان روميرو قائد توتنهام على بطاقة حمراء مباشرة ⁠بعد 29 دقيقة، إثر تدخل متهور على كاسيميرو لاعب خط ⁠وسط يونايتد.

ولم يخسر فريق يونايتد في آخر سبع مباريات في الدوري، وفاز في جميع المباريات الأربع ​التي خاضها منذ عودة مدربه مايكل كاريك.

في المقابل، غابت الانتصارات عن توتنهام في آخر سبع مباريات في الدوري، ولن يساهم الأداء الباهت في تخفيف الضغط على المدرب فرانك.

ولم يكن هناك ما يدعو روميرو للشكاوى بشأن البطاقة الحمراء التي تلقاها، وبما أنها ​الثانية التي يحصل عليها هذا ‍الموسم، فسيغيب لأربع مباريات.

يأتي طرده بعد أيام من انتقاده إدارة النادي التي اتهمها بالتقاعس عن التحرك خلال فترة الانتقالات وسط أزمة إصابات داخل الفريق.

وقال إن من «المخزي» أن يكون 11 لاعباً ‍فقط جاهزين للمشاركة خلال التعادل 2-2 مع مانشستر ⁠سيتي في الدوري يوم الأحد الماضي، لكنه ​عقد بطرده الوضع على فريقه.

ومنذ ظهوره الأول مع توتنهام في عام 2021، طُرد روميرو ست مرات، وهو ​أكثر من أي لاعب آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال نفس ‍الفترة.

وغابت الرقابة الدفاعية عن مبويمو بعد ركلة ركنية ممتازة ليتلقى تمريرة كوبي ماينو. ورغم أن تسديدته من مسافة 15 ياردة كانت ضعيفة، فإنها جاءت متقنة لتدخل الشباك.

وأضاف فرنانديز هدفا ثانيا في الدقائق الأخيرة من المباراة ليحسم فوزاً مستحقاً لمانشستر يونايتد على ملعبه.

ولم ‌يشكل الضيوف أي خطورة تذكر وكانت لهم محاولة فقط على المرمى طوال المباراة.