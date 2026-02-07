الأحد 8 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
إنريكي يتطلع لأجواء خاصة في الكلاسيكو

إنريكي يتطلع لأجواء خاصة في الكلاسيكو
7 فبراير 2026 19:32

باريس (د ب أ)
يستمتع الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان بأجواء كرة القدم الحقيقية في ملعب حديقة الأمراء، خلال مباراة فريقه ضد مارسيليا في الكلاسيكو الفرنسي ويتقابل الفريقان الغريمان في باريس يوم الأحد، فيما تفصل بينهما 9 نقاط كاملة في جدول ترتيب الدوري الفرنسي.
ويتصدر باريس الدوري وسيستهدف زيادة الفارق مع الوصيف لانس، الذي سيواجه رين اليوم السبت، بينما يحتل مارسيليا المركز الثالث.
ويتطلع المدرب الإسباني لهذه المواجهة، لكنه يرغب في ألا يرى أي شكل من أشكال العنف.
وقال في مؤتمر صحفي: «كل مرة نلعب هذا النوع من المباريات، وأتذكر مباراة مارسيليا في ملعبه، الأجواء تكون مختلفة». وأضاف في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «سنرى نفس الأمر غداً، لأن الأجواء في ملعب حديقة الأمراء لا تصدق». وتابع: «إنها أجواء كرة قدم حقيقية، ولا أريد أن يكون هناك أي نوع من العنف، سنحاول أن نقدم أداءً هجومياً جيداً، مع إرادة لأن ذلك يمكنه أن يحدث الفارق فيهذه المباراة». واستطرد قائلاً: «نريد أن نستمتع بالمباراة، بالطريقة التي نلعبها، ونقدم أفضل ما لدينا، هذا ما أود أن أشاهدها، بالطبع الأجواء مهمة للغاية بالنسبة لنا، فنريد المساندة للفريق، لذا أتمنى أن أرى نفس الأمور التي تحدث في مباريات الكلاسيكو الأخرى».

