سباق «برج إلى برج» ينطلق غداً بمشاركة 13.7 ألف عداء

دبي (الاتحاد)

تنطلق عند الساعة 6:30 من صباح الغد فعاليات سباق «برج إلى برج» للجري، الذي تنظمه شركة «وورلدز أيكونيك» بدعم من مجلس دبي الرياضي، بمشاركة أكثر من 13,700 عداء وعدّاءة من داخل الدولة وخارجها، يتنافسون على لقب السباق الرئيسي لمسافة 21 كيلومترًا، ضمن أحد أبرز سباقات الطرق الدولية في المنطقة.

ويبدأ السباق من أبراج الإمارات وصولاً إلى حديقة جميرا، مروراً بعدد من أبرز معالم دبي العمرانية والسياحية، من بينها متحف المستقبل، وبرج خليفة، وبرج العرب، في مسار يجمع بين التحدي الرياضي والطابع الحضري الفريد للمدينة. كما يشهد الحدث حضورًا جماهيريًا واسعاً وتفاعلاً مجتمعياً على امتداد المسار.

ويحظى السباق بدعم وتنسيق عدد من الجهات الوطنية، في مقدمتها بلدية دبي، وشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، عبر خطط تشغيلية متكاملة تشمل الإسعافات الأولية، ومحطات الدعم، والتغطية الأمنية، بما يضمن أعلى مستويات السلامة والانسيابية.

ويشهد سباق هذا العام مشاركة مجموعة من أبرز العدّائين العالميين ضمن فئة النخبة، يتقدمهم العداء الأوغندي جوشوا تشيبتيغي، الحائز على ميداليتين ذهبيتين أولمبيتين في سباقي 5000 متر و10000 متر، وبطل العالم ثلاث مرات في سباق 10 كيلومترات، وصاحب رقم شخصي يبلغ 59:21 دقيقة في نصف الماراثون.

كما يشارك ألفونس سيمبو، بطل العالم في الماراثون 2025، وصاحب المركز الثاني في ماراثون بوسطن، إلى جانب العداء الألماني ريتشارد رينغر، بطل أوروبا 2022، في سباق يُتوقع أن يشهد منافسة قوية على الصدارة.

وفي منافسات السيدات، تتصدر القائمة الكينية إيرين تشيبتاي، بطلة العالم للعدو الريفي والحاصلة على برونزية ماراثون شيكاغو 2024، إلى جانب جاكلين شيرونو الفائزة بماراثون روتردام 2025، والبريطانية ألكسندرا بيل، المتأهلة إلى نهائي الألعاب الأولمبية وبطلة أوروبا مرتين في العدو الريفي.

ويتضمن السباق جوائز مالية للفائزين في مختلف الفئات، حيث يحصل أصحاب المراكز العشرة الأولى في فئة النخبة من الرجال والسيدات على جوائز تبدأ من 40 ألف درهم للمركز الأول، و20 ألف درهم للمركز الثاني، و16 ألف درهم للمركز الثالث، وصولًا إلى المركز العاشر، إلى جانب مكافآت إضافية لأسرع عدّاء يكسر حاجز 60 دقيقة، وجوائز خاصة للعدّائين الإماراتيين، وفئات المجموعات العمرية، دعمًا للتنافس الرياضي على مختلف المستويات.