لورينا ويبيس تواصل التقدم في طواف الإمارات للسيدات



أبوظبي (الاتحاد)



واصلت الهولندية لورينا ويبس هيمنتها على النسخة الرابعة من طواف الإمارات للسيدات 2026 برعاية مجموعة موانئ أبوظبي، بعد فوزها بمرحلة «تيم لاب فينومينا» الثالثة وقبل الأخيرة، بأداء قوي في المرحلة التي انطلقت اليوم من تيم لاب فينومينا بجزيرة السعديات، مروراً بأبرز معالم العاصمة أبوظبي، ووصولاً إلى كاسر الأمواج على كورنيش أبوظبي، محققة فوزها الثالث على التوالي في مراحل السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات.

وقطعت نجمة فريق اس دي ووركس الهولندي مسافة المرحلة الثالثة البالغة 121 كيلومتراً بزمن قدره ساعتان و48 دقيقة و37 ثانية، بمتوسط سرعة بلغ 43.056 كيلومتراً في الساعة، متقدمة على الإيرلندية لارا جيليسبي نجمة فريق الإمارات ايه دي كيو التي حلّت ثانية، فيما جاءت الدنماركية أمالي ديدريكسن من فريق كوفيديس في المركز الثالث.

وتصدّرت ويبيس الترتيب العام، متقدمة على جيليسبي بفارق 18 ثانية، فيما جاءت البريطانية زوي باكستيد من فريق كانيون - إس آر إيه إم زونداكريبتو في المركز الثالث بفارق 23 ثانية.

وبعد ختام المرحلة الثالثة، حافظت لورينا ويبيس على القميص الأحمر برعاية مجموعة موانئ أبوظبي كمتصدرة للترتيب العام، والقميص الأخضر برعاية مبادلة والمخصص لمتصدرة الترتيب بالنقاط، وحافظت البريطانية زوي باكستيد نجمة فريق كانيون سرام زونداكريبتو على القميص الأبيض لأفضل متسابقة شابة برعاية «برجيل القابضة»، فيما فازت فرانزيسكا كوخ من فريق إف دي جي يونايتد سويز المخصص لمتصدرة مرحلة السرعة المتوسطة برعاية «الدار».

وشهد انطلاقة المرحلة الثالثة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، والدكتور أحمد عبدالله القبيسي، الأمين العام المساعد في مجلس أبوظبي الرياضي، وسعيد علي الفزاري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وطلال الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي.

وتوَّج الفائزات بالقمصان كلٌّ من: مريم محمد المشرخ، مدير عام المواهب الحكومية، والدكتور أحمد عبدالله القبيسي، الأمين العام المساعد في مجلس أبوظبي الرياضي، والدكتورة آمنة عبدالعزيز المهري، المدير التنفيذي لقطاع تمكين منظومة التعلّم، والدكتورة فاطمة أحمد الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة تخطيط القوى العاملة، والدكتورة تهاني القادري، مدير مجموعة التوطين والشؤون الأكاديمية في برجيل القابضة، ونورا راشد الظاهري، الرئيس التنفيذي لأعمال الرحلات البحرية في مجموعة موانئ أبوظبي، والمهندس سعيد عبدالله المزروعي، مدير إدارة الحركة المرورية في مركز النقل المتكامل، وكارولين ماثر، رئيس قسم المرحلة التمهيدية في مدرسة كرانلي أبوظبي «الدار».

وقالت صاحبة القميصين الأحمر والأخضر لورينا ويبس والفائزة بثلاث مراحل على التوالي: «كانت مرحلة صعبة في ظل محاولات العديد من الفرق التفوق علينا، إلا أن فريقي قدّم أداء مميزاً طوال اليوم في مواجهة الهجمات، وشهدت النهاية سباقاً سريعاً وفوضوياً، وكان من الصعب حسم الفوز، لكنني سعيدة بتحقيق ثلاث انتصارات متتالية في بداية الموسم في طواف الإمارات، وسنكون على موعد مع منافسة قوية في المرحلة الجبلية غداً».

ويصل قطار طواف الإمارات للسيدات 2026 إلى آخر محطاته يوم غدٍ الأحد، حيث تقام منافسات مرحلة مدن (الرابعة والأخيرة) في العين، انطلاقا من استاد هزاع بن زايد، مروراً بأجمل معالم ومواقع منطقة العين، ووصولاً إلى قمة جبل حفيت، حيث تحدد المرحلة الجبلية هوية الفائزة بالنسخة الرابعة من طواف الإمارات للسيدات 2026.