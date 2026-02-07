دبا يكسب بني ياس 2-1 في دوري المحترفين

مصطفى الديب (أبوظبي)



حقق فريق دبا فوزاً مهماً على بني ياس بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما على أرض دبا في إطار منافسات الأسبوع الخامس عشر من دوري المحترفين، ونجح دبا في حصد نقاط المباراة الثلاث ليصل إلى النقطة الثانية عشرة، ويرتقي إلى المركز الثالث عشر، فيما توقف رصيد بني ياس عند 11 نقطة، ليتراجع إلى المركز الأخير في ترتيب المسابقة.

ورغم سيطرة السماوي على مجريات اللقاء، إلا أن دبا نجح في مخططه بالاعتماد على الهجمات المرتدة ليسجل منها هدفي الفوز، وتقدم كارلوس فينسيوس لأصحاب الأرض في الدقيقة 18 بعدما أخطأ فهد الظنحاني في التصدي لتسديدة له من ضربة ثابتة، فيما تعادل مؤنس دبور لبني ياس في الدقيقة 59 قبل أن يعيد أندريجو التقدم لدبا في الدقيقة 69.

وواصل الحظ عناده مع بني ياس، حيث أهدر لاعبوه أكثر من فرصة محققة للتسجيل أهمها تسديدة يوسف نياكاتيه التي ارتدت من القائم في الثانية الأخيرة من اللقاء بعدها أطلق الحكم صافرة النهاية، معلناً عن فوز دبا بثلاث نقاط هي بمثابة ست نقاط كونها مع المنافس المباشر له على الهبوط ليتلقط الفريق أنفاسه فيما يزداد موقف بني ياس تعقيداً.