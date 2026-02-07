«هجن الرئاسة» تحصد سيف الحول المفتوح في «مهرجان البشائر»



دبي (الاتحاد)

شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، ومعالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة بسلطنة عمان الشقيقة مساء اليوم ختام مهرجان البشائر السنوي لسباقات الهجن في دورته التاسعة على أرضية ميدان البشائر بولاية أدم بمحافظة الداخلية الذي نظمته دائرة ميدان البشائر للهجن العربية والفروسية، واستمر لمدة ستة أيام متتالية بمشاركة واسعة من ملّاك ومضمري الهجن من مختلف محافظات سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكسبت هجن الرئاسة سيف الحول المفتوح مع «زاهية»، بقيادة المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري بزمن قدره 12:22:54، وجاءت باقي النتائج كالتالي، في الشوط الثالث والسيف الفضي للحول المفتوح العام طارت «بوشا» لناصر عبدالله المسند لتكسب السيف الفضي، وفي الشوط الثاني وكأس الأبكار العام للثنايا كان الموعد مع «ثروة» لمحمد سلطان مرخان الكتبي بعد وصولها لخط الختام بزمن قدره 12:3172، وفي أول اشواط اليوم الختامي انتصرت منوة للهجانة السلطانية والمضمر حمد محمد سالم الوهيبي بالمركز الأول محققة الكاس والمركز الأول في 12:30:80.