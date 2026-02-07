زعفرانة الحوسني تشارك في ألعاب الماسترز بعمر «72 عاماً»



أبوظبي (وام)



تشارك المواطنة زعفرانة أحمد الحوسني «72» عاماً، والدة البطلتين حمدة ومريم الحوسني، في منافسات البولينج ضمن ألعاب الماسترز، أبوظبي 2026، المقامة حالياً حتى 15 فبراير الجاري؛ بهدف تشجيع المرأة على المشاركة في الفعاليات المختلفة.

وقالت الحوسني في تصريح بمناسبة افتتاح الحدث العالمي في أبوظبي، إنها كانت حريصة على خوض تدريبات البولينج في مدينة زايد الرياضية حتى تكون في مستوى يسمح لها بإظهار أداء أفضل، لتحفيز بقية النساء بمختلف أعمارهن على المشاركة.

وأوضحت أن ألعاب الماسترز 2026، مناسبة عالمية كبيرة بقيمتها وأهدافها في تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة، لما لها من أثر كبير على استدامة الصحة.

ونوهت بأنها مستمرة بتشجيع ابنتيها حمدة ومريم للمشاركة في منافستي البولينج وألعاب القوى، لاسيما أن وجود المرأة الإماراتية من شأنه تسليط الضوء على مساهمتها في المجتمع، وتفاعلها مع الفعاليات الوطنية، لترسيخ مكانتها المرموقة في المجالات كافة.