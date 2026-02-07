الأحد 8 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

برشلونة يهزم مايوركا بثلاثية ويحافظ على الصدارة الإسبانية

برشلونة يهزم مايوركا بثلاثية ويحافظ على الصدارة الإسبانية
7 فبراير 2026 21:27

برشلونة(د ب أ)
حافظ برشلونة على صدارته لترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على ضيفه ريال مايوركا 3 /صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 23 من المسابقة.
ورفع برشلونة رصيده إلى 58 نقطة في المركز الأول، بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، والذي سيحل ضيفاً على فالنسيا غداً الأحد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.
على الجانب الآخر، تجمد رصيد مايوركا عند 24 نقطة في المركز الخامس عشر في ترتيب المسابقة.
وتقدم برشلونة عن طريق روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 29، ثم أضاف زميله لامين يامال الهدف الثاني في الدقيقة 61.
وفي الدقيقة 83 تكفل مارك بيرنال بتسجيل الهدف الثالث لفريق برشلونة.

