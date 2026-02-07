«هاتريك» بالمر يبقي على تشيلسي «خامساً» بالدوري الإنجليزي

لندن(د ب أ)

عزز تشيلسي موقعه في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه على مضيفه وولفرهامبتون 3 /1 اليوم السبت في الجولة الخامسة والعشرين.

وفرض تشيلسي سيطرته المطلقة على مجريات الشوط الأول بفضل التألق اللافت للنجم الإنجليزي الدولي كول بالمر، الذي سجل ثلاثة أهداف «هاتريك» بدأت في الدقيقة 13 من ركلة جزاء، ثم أضاف الهدف الثاني من ركلة جزاء ثانية في الدقيقة 35، قبل أن يختتم ثلاثيته في الدقيقة 38 بصناعة من زميله الإسباني مارك كوكوريلا.

وفي الشوط الثاني، حاول أصحاب الأرض العودة في اللقاء ونجحوا في تقليص الفارق في الدقيقة 55 عن طريق المهاجم النيجيري تولولوب أروكوداري بعد تمريرة من آدم أرمسترونج. الفوز رفع رصيد تشيلسي إلى 43 نقطة في المركز الخامس وظل وولفرهامبتون في المركز الأخير بعدما توقف رصيده عند ثمان نقاط.