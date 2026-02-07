الأحد 8 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«هاتريك» بالمر يبقي على تشيلسي «خامساً» بالدوري الإنجليزي

«هاتريك» بالمر يبقي على تشيلسي «خامساً» بالدوري الإنجليزي
7 فبراير 2026 21:29

لندن(د ب أ)
عزز تشيلسي موقعه في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه على مضيفه وولفرهامبتون 3 /1 اليوم السبت في الجولة الخامسة والعشرين.
وفرض تشيلسي سيطرته المطلقة على مجريات الشوط الأول بفضل التألق اللافت للنجم الإنجليزي الدولي كول بالمر، الذي سجل ثلاثة أهداف «هاتريك» بدأت في الدقيقة 13 من ركلة جزاء، ثم أضاف الهدف الثاني من ركلة جزاء ثانية في الدقيقة 35، قبل أن يختتم ثلاثيته في الدقيقة 38 بصناعة من زميله الإسباني مارك كوكوريلا.
وفي الشوط الثاني، حاول أصحاب الأرض العودة في اللقاء ونجحوا في تقليص الفارق في الدقيقة 55 عن طريق المهاجم النيجيري تولولوب أروكوداري بعد تمريرة من آدم أرمسترونج. الفوز رفع رصيد تشيلسي إلى 43 نقطة في المركز الخامس وظل وولفرهامبتون في المركز الأخير بعدما توقف رصيده عند ثمان نقاط.

أخبار ذات صلة
إنفاق أندية البريميرليج بآخر 5 سنوات.. والسيتي في المركز السابع
الشِّباك النظيفة.. أرسنال يكافح لتحطيم رقم يونايتد التاريخي
كول بالمر
تشيلسي
الدوري الإنجليزي
وولفرهامبتون
آخر الأخبار
رئيس الدولة يزور الشاعر سيف سالم المنصوري في منزله
علوم الدار
رئيس الدولة يزور الشاعر سيف سالم المنصوري في منزله
اليوم 18:51
5 كؤوس لمربط دبي في ختام جولة الجياد العربية بالدوحة
الرياضة
5 كؤوس لمربط دبي في ختام جولة الجياد العربية بالدوحة
اليوم 20:17
حمدان ومكتوم وأحمد بن محمد يحضرون أفراح بن سليمان والمهيري
علوم الدار
حمدان ومكتوم وأحمد بن محمد يحضرون أفراح بن سليمان والمهيري
اليوم 20:15
منافسات قوية في ختام بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة
الرياضة
منافسات قوية في ختام بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة
اليوم 20:08
أنوتين تشارنفيراكول رئيس وزراء تايلاند
الأخبار العالمية
نتائج أولية: الحزب الحاكم في تايلاند يتصدر انتخابات البرلمان
اليوم 19:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©